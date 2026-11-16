وكان رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، قد أعلن أن الأرخبيل الإسباني استقبل نحو 7,500 مهاجر خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر، فيما أوردت صحيفة "إل باييس" أن أكثر من 6 آلاف شخص وصلوا إلى ميناء لا ريستينغا في جزيرة إل هييرو حتى 12 نوفمبر.

وأعلنت السلطات المحلية في إل هييرو حالة طوارئ أمنية واجتماعية بسبب الضغط المتزايد على خدمات الإيواء والصحة والنقل في الجزيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها نحو 11,400 نسمة، واستقبلت في غضون أسبوع ما يزيد على نصف عدد قاطنيها.

وأعلنت الحكومة الإسبانية حالة طوارئ في جزر الكناري، وخصصت أكثر من 15 مليون يورو إضافية لتوسيع أماكن الاستقبال وتمويل نقل المهاجرين بين الجزر، إلى جانب مليون يورو لتعزيز الخدمات الصحية التي تقدمها فرق الصليب الأحمر ومنظمات الإغاثة.

وتشير المعطيات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن السنغال أصبحت نقطة الانطلاق الرئيسية للقوارب التي تصل إلى جزيرة إل هييرو، بعد تضييق المغرب وموريتانيا، الأقرب إلى جزر الخالدات، الخناق على شبكات الهجرة غير النظامية.

وتستخدم شبكات تهريب المهاجرين من السنغال وغامبيا قوارب صيد خشبية طويلة تُعرف باسم "كايوكو"، وتستغرق رحلاتها نحو 5 إلى 6 أيام، وتكتظ أحيانا بأكثر من مئة شخص على متن قارب واحد.

وتمثل غامبيا، المستعمرة البريطانية السابقة في غرب أفريقيا، نقطة انطلاق لقوارب تحمل مهاجرين من جنسيات متعددة، بينها السنغالية والغينية والغامبية والمالية والإيفوارية والنيجرية.

وكثفت موريتانيا إجراءاتها لمراقبة سواحلها ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين، وعززت التعاون الأمني والاقتصادي مع إسبانيا.

وزار وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، نواكشوط في الثالث من شهر نوفمبر الجاري، وبحث مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ومسؤولين موريتانيين التعاون في مجال ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن موريتانيا اعترضت، منذ بداية العام، 37 قاربا كانت متجهة إلى جزر الكناري، ومنعت أكثر من 4,300 شخص من الوصول إلى إسبانيا، انطلاقا من شواطئها الشاسعة على الأطلسي، والممتدة حوالي 800 كلم من نهاية سواحل الداخلة، أقصى جنوب المغرب، حتى "سينلوي" شمال السنغال.

وتشمل ترتيبات التعاون الإسباني الموريتاني في مكافحة الهجرة نشر العشرات من عناصر الشرطة والحرس المدني الإسباني في موريتانيا، مدعومين بقوارب ومروحية ومركبات ميدانية، فضلا عن تسيير دوريات مشتركة بحرية وجوية بصورة دورية.

ويعمل من لاس بالماس، عاصمة الجزر الإسبانية، ضابط ارتباط موريتاني في مركز التنسيق الإقليمي لجزر الكناري، ويشكل فريق تحقيق أمني مشترك موريتاني إسباني غرفة عمليات في نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، والتي شكلت أحد أقصر المسارات للمرشحين للهجرة، لقربها من السواحل الإسبانية.

ويرى مراقبون أن تعزيز إسبانيا تعاونها مع موريتانيا لا يفسر وحده تدفق قوارب المهاجرين بهذا الشكل من السنغال خلال الأيام الماضية، و"انتقال مركز الثقل في الطريق الأطلسي جنوبا"، نحو الشواطئ السنغالية والغامبية.

وتتزامن أزمة الهجرة الحالية وتدفق آلاف المهاجرين من السنغال مع أزمة سياسية ومالية حادة تواجهها البلاد، على خلفية الاستقطاب الحاد بين رئاسة الجمهورية والبرلمان، واستمرار الخلافات بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء السابق وزعيم حزب باستيف الأغلبي، عثمان سونكو، الذي انتُخب رئيسا للبرلمان بعد إقالته المفاجئة من طرف رفيق دربه السابق، لفشلهما في التفاهم على إدارة الملفات الاقتصادية والمالية المعقدة.

وتواجه السنغال ضغوطا متزايدة بسبب حجم الدين العام، فيما ارتفعت معدلات البطالة والفقر، وتحدثت تقارير عن مغادرة مئات الشركات الأجنبية البلاد بعد صعود حزب سونكو وهيمنة خطاب شعبوي معاد للغرب، هو الأكثر شيوعا في غرب أفريقيا منذ خروج فرنسا من بعض مستعمراتها السابقة.

ويرى خبراء أن تراجع فرص العمل والضغوط المعيشية وعدم اليقين وخيبة أمل الشباب في الحكومات المتعاقبة واليأس تدفع آلاف الشبان إلى طريق الهجرة، ومن الواضح تأثير الاحتقان السياسي والاجتماعي الحالي وتردي الأوضاع المعيشية على موجة الهجرة الحالية.