وتأتي دعوته بينما يسعى غادي آيزنكوت إلى تشكيل حكومة جديدة، وسط خلافات بين الأحزاب بشأن التعامل مع طهران ومشاركة القوائم العربية التي حصلت على 19 مقعدا في الكنيست.

وقال أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية سهيل دياب، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن نتنياهو يستحضر احتمال استخدام إيران مواد نووية في هجوم على إسرائيل لتبرير دعوته إلى حكومة وحدة واسعة.

وأضاف أن نتنياهو يطعن في شرعية أي حكومة تستند إلى دعم القوائم العربية، ويتهمها بدعم الإرهاب.

ويرى دياب أن نتنياهو يوظف الملفين للبقاء في السلطة ومنع آيزنكوت من تشكيل حكومة طوارئ. لكن رفض التحالف مع القوائم العربية يمتد إلى أحزاب في معسكر التغيير، بينها حزبا أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، ما يضيّق خيارات آيزنكوت في جمع التأييد داخل الكنيست.

الخلاف على إيران يعرقل حكومة الوحدة

واستبعد دياب أن يجمع التهديد الإيراني الأحزاب الإسرائيلية في حكومة واحدة. وقال إن نتنياهو يسعى، في تقديره، إلى دفع الولايات المتحدة نحو حرب جديدة على إيران، بينما ترى المعارضة أن التهديدات المطروحة لا تبرر هجوما وشيكا، وأن عملية عسكرية قد تعرض إسرائيل لمخاطر كبيرة وتحرج واشنطن.

وفي خضم مشاورات التشكيل، عقد ممثلون عن الليكود وحزب "يش عتيد" اجتماعا وصفه البيان المشترك بأنه "موضوعي"، وأشار إلى استمرار اللقاءات. ولم يتضمن البيان وصف الاجتماع بأنه "إيجابي"، رغم تداول هذا التوصيف على لسان ممثلين عن الحزبين.

وبحسب قراءة دياب، يريد نتنياهو منع تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت وكسب الوقت وصولا إلى انتخابات جديدة، لأن تركيبة الكنيست الحالية لا تخدمه. أما آيزنكوت، الذي يعلن سعيه إلى حكومة موسعة برئاسته، فيرى دياب أن أولويته هي تشكيل حكومة طوارئ سريعا من دون نتنياهو.

3 قيود على قرار ضرب إيران

وحدد دياب ثلاثة عوامل تصعّب اتخاذ قرار بشن هجوم على إيران. أولها اعتراض الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه رفض تنفيذ عملية عشية الانتخابات لعدم وجود تهديد داهم. وبحسب رواية دياب، كان نتنياهو يريد تنفيذ خطوة عسكرية لتأجيل الانتخابات. ورغم صلاحية الحكومة في اتخاذ القرار، يرى دياب أن تجاوز اعتراض الجيش سيكون صعبا.

ويتعلق العامل الثاني بموقف الولايات المتحدة، إذ يرى دياب أن ارتباط قرار الحرب بواشنطن يدفع إسرائيل إلى التريث قبل الإقدام على خطوة منفردة. أما العامل الثالث، فهو وضع الحكومة الانتقالية، إذ قد تُقرأ أي ضربة، في تقديره، على أنها مرتبطة بحسابات نتنياهو السياسية. ولهذه الأسباب، يرى أن اتخاذ قرار بالهجوم بات أصعب مما كان عليه قبل الانتخابات.

آيزنكوت أمام اختبار التحالفات

واستبعد دياب تحالف نتنياهو مع حزبي بينيت أو ليبرمان، مشيرا إلى أن خطاب نتنياهو أمام الكنيست عمّق القطيعة مع خصومه. وأعلن بينيت تأييده حكومة موسعة من دون نتنياهو برئاسة آيزنكوت، فيما أكد ليبرمان رفضه المشاركة في أي حكومة تضم نتنياهو.

وشكك يائير غولان في جدوى لقاء الليكود و"يش عتيد"، مستحضرا الخلاف بشأن مسؤولية نتنياهو عن إخفاقات السابع من أكتوبر والتغييرات في المنظومة القضائية.

ووضع دياب آيزنكوت أمام مسارين: تشكيل حكومة محدودة على غرار حكومة إسحاق رابين عام 1992، أو السير على نهج بيني غانتس عام 2019، وهو خيار ربطه دياب بتراجع غانتس لاحقا حتى عجز عن تجاوز نسبة الحسم في الانتخابات الأخيرة. وبذلك، يتوقف مصير حكومة الطوارئ على قدرة آيزنكوت على جمع دعم كاف في الكنيست، فيما يرفض شركاء محتملون التحالف مع القوائم العربية أو الجلوس في حكومة مع نتنياهو.