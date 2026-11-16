وقالت وسائل إعلام روسية إن حركة المرور على جسر القرم تعطلت جراء هجوم أوكراني، من دون أن توضح طبيعة الهجوم وما إذا كان نتيجة هجمات صاروخية أو بالطائرات المسيرة، كما لم يتم تحديد مدى الأضرار التي لحقت بالجسر.

من ناحية ثانية، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن مسؤول محلي قوله إن أوكرانيا قصفت الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وكتب المسؤول المحلي سيرغي أكسيونوف على تطبيق تلغرام "قصف العدو جسر القرم. بسبب ذلك، ستكون حركة السيارات محدودة عليه حتى منتصف النهار على الأرجح".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، في خبر عاجل، عن وسائل إعلام روسية قولها "جسر القرم يتعرض لاستهداف وتعليق حركة المرور عليه".

ونقلت وكالة "د ب أ" للأنباء عن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف قوله، عبر تطبيق "تلغرام"، إنه سيتم تقييد حركة المرور فوق جسر القرم حتى منتصف نهار اليوم الاثنين تقريبا، وذلك بعد وقوع هجوم.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، بأن فرق الطوارئ تعمل حاليا على التعامل مع تداعيات الهجوم، حيث تم إنشاء مركز عمليات في مدينة كيرتش.

ولم يقدم أكسيونوف أي تفاصيل بشأن حجم الأضرار الناتجة عن الهجوم، أو الأسلحة المستخدمة فيه.

وكان الجسر، الذي يتألف من جسر للسكك الحديد وآخر للسيارات، تضرر جراء انفجار شاحنة مفخخة في أكتوبر 2022، في هجوم حمّلت السلطات الروسية كييف المسؤولية عنه.

كما تعرّض الجسر لهجوم بمسيرات تابعة للبحرية الأوكرانية في يوليو 2023، ما أسفر عن أضرار مادية ومقتل مدنيَّين.

جدير بالذكر أن الجسر يربط منطقة "كراسنودار" الروسية بشبه جزيرة القرم، ويعد طريقا رئيسيا للإمدادات البرية وإمدادات السكك الحديدية إلى شبه الجزيرة.