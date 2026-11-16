وتزامنت التقارير مع حديث عن تقليص ظهور ترامب في المناسبات العامة ونقل مسؤولين في إدارته إلى منشآت شديدة الحراسة، من دون أن يتضح ما إذا كانت هذه الإجراءات مرتبطة بالمعلومات المنسوبة إلى الموساد.

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد رحال، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين يحظون بحماية دائمة، وإن واشنطن لا تعتمد على الموساد في هذا الشأن.

وشكك في دقة التقديرات الاستخبارية التي سبقت الحرب بشأن أعداد الصواريخ الإيرانية وقدرات الطائرات المسيرة وخطوط إنتاجها، معتبرا أن معلومات الموساد كانت من بين العوامل التي دفعت واشنطن إلى الحرب.

ضغوط على قرار ترامب

وربط رحال توقيت إثارة التهديد برغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استعادة الزخم السياسي والعسكري بعد الانتخابات ومواصلة الحرب.

ولم يستبعد أن تعكس التصريحات الإسرائيلية رغبة مشتركة لدى واشنطن وتل أبيب في استكمال العمليات العسكرية.

وحدد رحال 3 ضغوط تواجه ترامب: سعي إسرائيل إلى استكمال ضرب القدرات الإيرانية، وخشية الرئيس الأميركي أن يُتهم بالتردد، وهو انتقاد سبق أن وجهه إلى إدارتي باراك أوباما وجو بايدن، وتداعيات الحرب على دول المنطقة التي حاولت منعها عبر الدبلوماسية. واستشهد بتصريح لترامب قال فيه إنه لن يقبل بانتهاء ولايته من دون نهاية نظام ولاية الفقيه.

إيران ترمم خطوط إنتاجها

واعترض رحال على تقديرات ترامب لحجم القدرات الإيرانية التي دمرتها الضربات. وقال إن العمليات طالت منصات لإطلاق الصواريخ والمسيّرات ومنظومات دفاع جوي، فيما بقيت خطوط إنتاج قائمة، وأصبح بعضها جاهزا للعمل بعد ترميمه. وقدّر أن طهران لا تزال تمتلك ما بين 1500 و2500 صاروخ، مع احتمال أن يكون العدد أكبر.

وفي المقابل، قال رحال إن واشنطن تملك قائمة أهداف جديدة وقدرات على الاستطلاع الجوي والفضائي.

وأضاف أن طهران تتحدث عن منظومة صاروخية جديدة وعن توسيع نطاق المواجهة ليشمل دولا أوروبية، فيما تحدثت واشنطن عن القنبلة المعروفة باسم "أم القنابل". وتضع هذه التصريحات، في تقديره، نطاق أي جولة جديدة من القتال ضمن حسابات الطرفين.

الخليج يدفع كلفة التصعيد

ورأى رحال أن طهران تستخدم استهداف دول الخليج للضغط على واشنطن وتل أبيب، لصعوبة التأثير مباشرة في القدرات العسكرية الإسرائيلية أو في انتشار الأساطيل الأميركية.

وأشار إلى تحرك دبلوماسي شاركت فيه السعودية وباكستان وتركيا لإبلاغ طهران بأن دول المنطقة ليست طرفا في الحرب. واعتبر أن استهداف البحرين جاء ردا على تلك الرسالة.

وتساءل عن مصدر المعلومات التي أتاحت استهداف رادار في البحرين، طارحا احتمال حصول إيران على بيانات أقمار اصطناعية من روسيا أو الصين، من دون أن يقدم دليلا على ذلك.

ورأى أن موسكو وبكين لا مصلحة لهما في هزيمة إيران، فيما قال إن جيوش دول الخليج اعترضت معظم الصواريخ والمسيّرات، رغم الكلفة التي تحملتها تلك الدول.

غموض القرار في طهران

وأشار رحال إلى صعوبة تحديد الجهة التي تحسم القرار العسكري والسياسي في إيران، متسائلا عن أدوار محمد باقر قاليباف وأحمد وحيدي ومجتبى خامنئي.

وفي تقديره، قد يؤدي استمرار الضربات بالتزامن مع الحصار إلى تصاعد الاحتجاجات داخل إيران بما يهدد بقاء النظام، أو إلى إضعاف قدراتها العسكرية بما يدفعها إلى التفاوض.

وتظل هذه السيناريوهات، وفق قراءته، مرتبطة بقرار واشنطن بشأن استئناف العمليات، وبقدرة طهران على تعويض خسائرها العسكرية.