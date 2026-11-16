وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، بأن محاولة الهجوم بالطائرات المسيرة على منطقة موسكو، اليوم الإثنين، تُعد من بين الأكبر منذ بداية العام الجاري.

وأوضح عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الإثنين، أن نحو 600 طائرة مسيّرة أوكرانية أطلقت باتجاه منطقة موسكو خلال ساعات الليل حتى الصباح.

وأشارت سوبيانين إلى أن معظم المسيّرات دُمّرت في مناطق بعيدة عن العاصمة، فيما جرى تحييد 191 مسيّرة لدى اقترابها من موسكو.

على الصعيد ذاته، أفاد يوري سليوسار، حاكم منطقة روستوف الروسية اليوم الاثنين، بإصابة 3 أشخاص واندلاع نيران في 4 منشآت صناعية إثر هجوم بطائرات مسيرة على بلدة أزوف في المنطقة.

وأضاف أن تساقط حطام الطائرات المسيرة تسبب أيضا في أضرار لحقت بثلاثة منازل خاصة وخط أنابيب غاز في قرية روجاليك.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينة شحن تابعة لأوكرانيا في البحر الأسود.