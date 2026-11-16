وأشار موقع فلايت أوير، المتخصص في بيانات الطيران، إلى إلغاء نحو 2100 رحلة داخل الولايات المتحدة وتأخر نحو 9400 رحلة أخرى يوم الأحد. وكانت شركات طيران ألغت يوم السبت نحو 6700 رحلة داخل الولايات المتحدة وأخرت أكثر من 9100.

وألغيت 28% من رحلات "جت بلو" يوم الأحد و20% من رحلات "أميركان إيرلاينز"، بينما ألغت "يونايتد إيرلاينز" و"ساوث وست" و"دلتا" ما بين 3 و5% من رحلاتها.

وبدا أن التوقعات لليوم التالي أفضل، إذ ألغيت 88 رحلة فقط يوم الاثنين حتى الساعة 8:28 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم الأحد، وفقا لفلايت أوير. وفي مساء السبت، كان قد أُلغي أكثر من 875 رحلة مقررة ليوم الأحد.

وقال دافي في برنامج "ذيس ويك"، على شبكة إيه.بي.سي، إنه لا يوجد أي دليل على وجود هجوم إلكتروني أو نية خبيثة، لكن سبب الاضطرابات لا يزال غير واضح. وأضاف أن الرحلات ستعود إلى "الوضع الطبيعي" يوم الأحد "وربما إلى طبيعتها بالكامل" يوم الاثنين، مشددا على أن إدارة الطيران الفيدرالية تولي أهمية كبيرة لسلامة المسافرين.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية أصدرت يوم الجمعة أمرا بوقف الرحلات على مستوى البلاد، ما أدى إلى تعليق معظم الرحلات المغادرة لنحو 5 ساعات. ويعد ذلك أطول توقف شامل لحركة الطيران الأميركية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال مسؤولون إن قيام شركة إل.ثري.هاريس المتعاقدة مع إدارة الطيران الفيدرالية بتركيب جهاز توجيه جديد واحد على الأقل في منشأة نائية أدى إلى تدفق كمية كبيرة من البيانات على مراكز أخرى لمراقبة الحركة الجوية، ما تسبب في تحميلها فوق طاقتها وأعاق أنظمة الاتصالات.

وأوضح دافي أن استبدال جهاز توجيه في منشأة تابعة للإدارة في إل دورادو بولاية أركنسو أدى إلى مشكلات في جهاز توجيه جرى استبداله حديثا في أماريلو بولاية تكساس، إذ بدأ بإرسال بيانات بصورة مكثفة ما تسبب في إرهاق أجهزة التوجيه في مراكز مراقبة جوية أخرى في أنحاء البلاد.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية يوم الأحد إنها عطلت "وظائف أجهزة التوجيه الأصلية" ونفذت الإجراء نفسه على نحو 60 جهاز توجيه مماثلا في نظام مراقبة الحركة الجوية. لكن دافي أشار إلى أن الإدارة لا تعرف حتى الآن السبب الجذري للمشكلة، مؤكدا أن أعمال صيانة من هذا النوع أُجريت آلاف المرات سابقا من دون مشكلات.

وقال دافي إن العامل الذي ركّب جهاز التوجيه "هو مواطن أميركي صالح، ونعتقد أنه من المحاربين القدامى، لذلك لا نعتقد أن أحدا حاول تخريب الشبكة أثناء التركيب"، مضيفا "لكننا لا نعرف بالفعل السبب الجذري".

وقال مصدران مطلعان على التحقيق إن عملية تركيب جهاز التوجيه نفسها جرت بسلاسة، وإن أي مشكلات في نظام اتصالات إدارة الطيران الفيدرالية لم تظهر إلا بعد إتمام استبدال الجهاز "بنجاح"، تحت إشراف موظف في الإدارة، بحسب أحد المصدرين.

وأضافا أن وثيقة تفصيلية بالإجراءات المتبعة في كل خطوة من العملية تُقدم إلى إدارة الطيران الفيدرالية.

وقال المصدر الآخر إن مشكلات يوم الجمعة بدأت "بعد وقت قصير" من إعادة المنشأة إلى إدارة الطيران الفيدرالية، التي كانت قد أقرت الأعمال المنفذة.

ويُعد الاضطراب الذي وقع يوم الجمعة أحدث وأبرز مؤشر على الضغوط التي يعاني منها نظام مراقبة الحركة الجوية الأميركي، والذي يواجه مشكلات في التكنولوجيا والمعدات والاتصالات بسبب التقادم ونقصا يقدر بآلاف المراقبين الجويين.

وقال دافي إن أجهزة التوجيه التي واجهت مشكلات اشتريت في 2001 وصارت متقادمة بحلول 2006. ومنذ يوم الجمعة، يدعو إلى تخصيص 50 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، ارتفاعا من طلبه السابق البالغ 30 مليار دولار، بعدما أقر الكونغرس 12.5 مليار دولار العام الماضي.

المطالبة بمزيد من الإنفاق

وأدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد بأول تصريحات علنية له بشأن مشكلات السفر الجوي خلال عطلة نهاية الأسبوع، داعيا أيضا المشرعين الأميركيين إلى توفير تمويل إضافي.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد بدأنا العمل بالفعل، لكن ينبغي إنجازه دفعة واحدة، لا على مراحل متفرقة. يجب أن يوافق الكونغرس".

وأثار طلب دافي مزيدا من الأموال تشككا لدى عضوي مجلس النواب الأميركي ريك لارسن وأندريه كارسون، وهما أكبر عضوين ديمقراطيين في لجنة النقل والبنية التحتية ولجنتها الفرعية للطيران على الترتيب.

وقال لارسن وكارسون في بيان يوم السبت إن نحو 11 مليار دولار من أصل 12.5 مليار دولار أُقرت في 2025 لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية لا تزال من دون إنفاق.

وقالا في بيانهما "اشرحا للكونغرس، مرة أخرى، لماذا تحتاجون إلى مزيد من الأموال؟"

وقال دافي يوم الأحد إن الأموال المخصصة العام الماضي رُصدت لبنود إنفاق محددة فحسب، ولم تتضمن تمويلا لبرمجيات جديدة لإدارة المجال الجوي.

ودعا مراقبون لقطاع السفر الجوي أيضا إلى زيادة إنفاق المستثمرين من القطاع الخاص.

وقال جاستن إرباتشي المدير العام للمجموعة التجارية العالمية للمجلس الدولي للمطارات "لا يمكننا الاعتماد فقط على الاستثمارات الحكومية.. يجب أن تكون هناك استثمارات خاصة".

ولم يشر إرباتشي، الذي كان يتحدث في منتدى للبنية التحتية للطيران في مونتريال يوم الأحد، إلى وقف الرحلات يوم الجمعة، لكنه قال إنه يتعين الاستثمار في النقل الجوي لاستيعاب الزيادة في الحركة الجوية والأنظمة المتقادمة.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين جوا على مستوى العالم مثليه بحلول 2050، وفقا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".