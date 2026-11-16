وشوهدت المجموعة وهي تحمل حقائب ظهر وماء استعدادا للرحلة الطويلة.

وغادر المهاجرون، بعضهم يحمل أطفالا، محطة الحافلات في سان بيدرو سولا شمالي هندوراس قبيل الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مع هدف الوصول إلى كورينتو، على الحدود مع غواتيمالا.

وقال ألكسندر فاييسيو، وهو بنّاء يبلغ 18 عاما، لوكالة "فرانس برس": "نحن ذاهبون بنية العمل"، مشيرا إلى أنه ترك في هندوراس زوجته وابنه البالغ 8 أشهر.

والوجهة النهائية للمجموعة هي الولايات المتحدة، في وقت يواصل ترامب الذي فقد السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في 3 نوفمبر، تشديد إجراءاته ضد الهجرة غير النظامية.

وهدد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على المكسيك إذا لم تنجح في وقف المهاجرين.

كما حذرت السفارة الأميركية في تيغوسيغالبا، من أن القوافل التي "تعبر بشكل غير قانوني ستواجه تبعات قانونية"، موضحة على منصة "إكس" أن "القوانين لم تتغير بعد الانتخابات".

وقال فاييسيو: "ذلك الرجل (ترامب) شخص سيئ. نأمل بأن تساعدنا النتائج (الانتخابات) قليلا".

ووصلت مجموعة أخرى تضم حوالى ألف شخص من أميركا الوسطى إلى المكسيك مطلع نوفمبر الجاري، بينما فرقت السلطات المكسيكية هذا الشهر مجموعة منفصلة مؤلفة من حوالى مئة مهاجر.

والجمعة عقب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، صرحت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنه "لم تعد هناك قوافل" مهاجرين تسير عبر المكسيك باتجاه جارتها الشمالية.

وبحسب شينباوم، فرقت المكسيك 24 مجموعة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض عام 2024.

وقالت إستيلا رودريغيز، وهي أم لطفلتين تبلغان عامين و5 أعوام، إنها قررت الهجرة بعدما حاولت منظمة إجرامية ابتزازها للحصول على المال من مشروعها لبيع الحلويات.

وأضافت رودريغيز (20 عاما) التي كانت تسافر بمفردها، إن "الوضع في الولايات المتحدة معقد لكن الوضع هنا أسوأ، وهناك عائلة تجب رعايتها".