وأدى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تطوير الطائرات المسيّرة والروبوتات والدبابات والغواصات، وغيرها من المعدات العسكرية القادرة على القتل من دون تدخل بشري.

وتستخدم الأسلحة شبه المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل في مختلف الصراعات الدائرة في العالم، رغم المخاوف الأخلاقية.

ومن المقرر أن يبت الاجتماع الذي تستضيفه الأمم المتحدة ​ابتداء من يوم الإثنين، فيما إذا كان سيتم بدء مفاوضات بشأن اتفاق ملزم قانونا يتعلق بالحظر واللوائح التنظيمية الخاصة بأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

لكن ‌في حين أن معظم الدول الأطراف البالغ عددها 128 في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة تؤيد ذلك، فإن الدول الكبرى عسكريا، بما ‌في ذلك الولايات المتحدة وروسيا ومعهما إسرائيل، تعارضه، بحجة أن القانون الإنساني الحالي كاف.

وحذر قادة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب البابا، من مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل وعبروا عن تأييدهم لفرض ضوابط عليها.

وقالت فيريتي كويل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تحث المؤتمر على اتخاذ إجراءات حازمة: "لا ينبغي أبدا السماح للآلات بتحديد من يعيش ومن يموت في ساحة المعركة، لكن هذه هي الحقيقة ‌البائسة التي تقترب بسرعة".

وقال دبلوماسيان لـ"رويترز"، إن المناقشات تبدو ‌صعبة، لكنهما أشارا إلى أن الدول ⁠يمكنها بناء جسور للتوصل إلى اتفاق تسوية بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف أحد الدبلوماسيين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بدءا من الاتفاقات الملزمة قانونا وصولا إلى غير الملزمة، فضلا عن اتفاق هجين يجمع العنصرين.

خطر الأخطاء

يقول ناشطون إن أنظمة الأسلحة ⁠ذاتية التشغيل يمكن أن تتصرف بشكل ‌غير متوقع، مما يزيد من خطر وقوع أخطاء قاتلة.

وقالت آنا هيهير رئيسة حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري ⁠في معهد مستقبل الحياة، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تركز على الحد من مخاطر التقنيات ⁠المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي، إن الأسلحة ذاتية التشغيل لم تعد خيالا علميا، مشيرة إلى تقارير إعلامية عن الاستخدام المبكر لأنظمة ذاتية التشغيل بالكامل في أوكرانيا.

وتفضل الولايات المتحدة المبادئ التوجيهية على القواعد الملزمة قانونا بشأن الأسلحة ذاتية ⁠التشغيل، بحجة أن القانون الدولي يوفر ​بالفعل إطارا لتنظيم الحرب، واقترحت ولاية مدتها 5 سنوات لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق غير ملزم.

وتقول الصليب الأحمر إن القانون الإنساني لا يعالج بشكل كاف المخاطر المحددة الناجمة عن الأسلحة ذاتية التشغيل.

ولم تكشف روسيا موقفها علنا قبل بدء المفاوضات، لكنها عارضت في السابق مقترحات التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا.

وقال دبلوماسي غربي بارز لـ"رويترز"، إن موسكو تخطط لمنع الاتحاد الأوروبي، الذي يشارك بصفة مراقب في المحادثات، من أخذ الكلمة.

وقالت هيهير لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة وروسيا ستسعيان على الأرجح إلى تخفيف أي نتيجة كما فعلتا في سبتمبر ‌الماضي بشأن نص يتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل، وإمكانية إلحاقها الضرر.

واقترح رئيس محادثات هذا الأسبوع ولاية مدتها عامان للتفاوض بشأن بروتوكول ملزم قانونا.

وقالت كويل لـ"رويترز"، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقترح إجراء مفاوضات بشأن أداة تترك الباب مفتوحا بشأن ما إذا كان سيكون ملزما قانونيا أم لا.