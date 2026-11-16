ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب، أن "الرئيس الصيني شي جينبينغ سيعقد في 19 نوفمبر بمدينة شينزين اجتماعا يضم قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويتوقع أن يعقد هذا الاجتماع على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الذي يعقد الأربعاء والخميس.

وكان كل من الكرملين والبيت الأبيض أكدا في وقت سابق عقد الاجتماع الثلاثي.

وذكر مسؤولون أميركيون أن ترامب يريد مناقشة مسألة خفض الترسانات النووية، كما يعتزم طرح ملف الصراع مع إيران، لكن من غير المتوقع أن يتطرق إلى حرب أوكرانيا.

وفي ما يتعلق بنزع السلاح النووي، لطالما أصرت الصين على أن تقوم الولايات المتحدة وروسيا بخفض ترسانتيهما النوويتين الضخمتين قبل أن توافق على الانخراط في محادثات بشأن خطوة مماثلة.