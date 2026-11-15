وأعلنت شركة طيران "كوبا إيرلاينز" البنمية أن طائرة ركاب تابعة لها اصطدمت بطائرة شحن، بينما أصيب شخصان بجروح طفيفة من بين 172 شخصا كانوا على متن طائرة الركاب.

وقع التصادم بعد توقف حركة الطيران في أنحاء الولايات المتحدة، الذي استمر عدة ساعات.

وكانت طائرة الشحن، التي تشغلها شركة الخدمات اللوجستية "يو بي إس"، تتحرك على الأرض باتجاه مدرج الإقلاع للقيام برحلة إلى بوغوتا عاصمة كولومبيا، وفقا لإدارة الطيران الاتحادية الأميركية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة التابعة لشركة "كوبا إيرلاينز"، التي كانت تقل 166 راكبا و6 من أفراد الطاقم، كانت تتحرك على الأرض باتجاه بوابة الوصول بعد هبوطها.

ووقع الحادث عند تقاطع ممرين أرضيين، وفقا لخدمة تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24".

ووفقا للمعلومات الرسمية، اصطدم طرف الجناح الأيسر لطائرة "كوبا إيرلاينز"، وهي من طراز "بوينغ 737"، بمقدمة طائرة "يو بي إس" من طراز "بوينغ 767".

وأظهرت الصور تعرض الطائرتين لأضرار.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في تقريرها عن الحادث: "مراقبو الحركة الجوية طلبوا من طاقم طائرة الشحن إفساح الطريق أمام رحلة كوبا".

وحسب التسجيلات، قال قائد طائرة الركاب: "اصطدمت بنا طائرة"، وأبلغ مراقب الحركة الجوية قائد طائرة "يو بي إس" أنه كان ينبغي له إفساح الطريق، وسأله: "هل اصطدمت بتلك الطائرة؟".

ورد طاقم طائرة "يو بي إس" قائلا: "نعم. لقد تقدمنا أكثر مما ينبغي ثم اصطدم بنا بجناحه".

وتجري إدارة الطيران الاتحادية تحقيقا في الحادث.