وحسب تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، تتعلق هذه التحركات بتصاعد المخاوف الأمنية الناجمة عن تهديدات مرتبطة بإيران، فضلا عن مخاوف من أعمال "عنف سياسي".

ويعد وزير الخزانة سكوت بيسنت أحدث مسؤول بارز في إدارة ترامب ينتقل للإقامة داخل منشأة عسكرية، لينضم إلى قائمة متزايدة من كبار أعضاء إدارة ترامب الذين باتوا يعيشون خلف أسوار القواعد العسكرية، في وقت تواجه به السلطات الفيدرالية تهديدات أمنية تتجاوز نطاق البيت الأبيض بكثير.

وقال مصدر مطلع لـ"فوكس نيوز": "بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالا تضمن صورة منشورة على الإنترنت، أتاحت تحديد الموقع الجغرافي لمنزل بيسنت في حي جورج تاون، بدأت المخاوف الأمنية تتزايد، وهو ما اضطر الوزير الآن إلى الانتقال إلى قاعدة عسكرية حفاظا على سلامته".

وأضاف المصدر: "تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية التصرف بمهنية، في ظل تزايد التهديدات الموجهة للمسؤولين الحكوميين".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لـ"فوكس نيوز"، الثلاثاء، إن المخاوف الأمنية بشأن بيسنت، في ظل تقارير عن تهديدات إيرانية باغتياله، وصلت إلى "مرحلة متقدمة للغاية"، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

لكن بيسنت ليس المسؤول الوحيد في إدارة ترامب الذي دفعته المخاوف الأمنية إلى الانتقال للإقامة في مساكن عسكرية.

فقد أفادت تقارير أن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث، اتخذا من قاعدة فورت ماكنير في واشنطن مقرا لإقامتهما، بينما انتقل كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ومسؤولون آخرون في الإدارة إلى قواعد عسكرية أو مساكن حكومية مؤمنة.

كما انتقل وزير العدل تود بلانش إلى الإقامة في قاعدة عسكرية في شهر مارس الماضي، وفقا لمصدر آخر مطلع على الترتيبات، تحدث إلى "فوكس نيوز".

ولم تكن التهديدات الأمنية هي السبب ذاته وراء جميع هذه الانتقالات، إذ جاء بعضها على خلفية مخاوف من العنف السياسي الداخلي، بينما يأتي انتقال بيسنت في ظل تقارير عن تهديدات مرتبطة بإيران.

وفي سياق متصل، تحدث وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين، الأحد، عن "تهديدات إيرانية" لترامب وعائلته.

وقال مولين لشبكة "فوكس نيوز": "نتلقى يوميا تهديدات من إيران، ويعد الرئيس ترامب وأفراد عائلته الهدف الأول لإيران. نحن على أتم الاستعداد للتعامل مع هذه التهديدات داخل الولايات المتحدة".