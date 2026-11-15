وصرح مولين في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "نتلقى يوميا تهديدات من إيران، ويعد الرئيس ترامب وأفراد عائلته الهدف الأول لإيران، ونحن على أتم الاستعداد للتعامل مع هذه التهديدات داخل الولايات المتحدة

كما حذر من أن عصابات المخدرات المكسيكية تستخدم تكنولوجيا متطورة بشكل متزايد لنقل المخدرات عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة

وأضاف، أن وزارة الأمن الداخلي تواجه تقنيات جديدة للطائرات المسيّرة، تجد السلطات صعوبة في التصدي لها، ما يكشف عن ثغرات خطيرة في قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التهديدات الجوية.

وأشار إلى أن المخاوف لا تقتصر على الحدود، بل تمتد إلى الملاعب الرياضية، بما في ذلك ملاعب دوري كرة القدم الأميركية ومباريات كرة القدم في المدارس الثانوية، فضلا عن الفعاليات الكبرى، مثل دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028.

وشدد مولين على حاجة الولايات المتحدة إلى تعزيز دفاعاتها لمواجهة هذه التهديدات.