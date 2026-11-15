وقال مولين لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "نتلقى يوميا تهديدات من إيران، ويعد الرئيس ترامب وأفراد عائلته الهدف الأول لإيران".

وأضاف: "نحن على أتم الاستعداد للتعامل مع هذه التهديدات داخل الولايات المتحدة".

ولم يكشف الوزير الأميركي أي تفاصيل إضافية عن طبيعة التهديدات التي تحدث عنها.

وكانت "فوكس نيوز" أشارت إلى تهديدات مماثلة لعدد من كبار مسؤولي إدارة ترامب.

وأفادت الشبكة أن القواعد العسكرية المحيطة بواشنطن العاصمة أصبحت ملاذا لعدد متزايد من هؤلاء المسؤولين، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية الناجمة عن تهديدات مرتبطة بإيران وارتفاع عدد التهديدات الموجهة ضد أعضاء الحكومة.

ومن جهة أخرى، أوضح مولين أن الطائرات المسيّرة تمثل أكبر مخاوفه الأمنية، محذرا من أن "عصابات المخدرات المكسيكية تستخدم تكنولوجيا متطورة بشكل متزايد لتهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

وتواجه الوزارة صعوبة في التصدي لها، وفق تقارير صحفية.

وأضاف أن "هذا القلق لا يقتصر على الحدود فحسب، بل يمتد إلى أماكن أخرى، مثل المنشآت الحساسة والتجمعات البشرية الكبيرة، بما في ذلك ملاعب دوري كرة القدم الأميركية وأولمبياد لوس أنجلوس 2028".

وأكد مولين أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها لمواجهة هذه التهديدات المتزايدة.