وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن إدارته "ستستأنف فورا، وبصفة مستعجلة" أمر التقييد المؤقت الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأميركية نا رييس، قبيل الموعد المقرر لإغلاق ملعب "إيست بوتوماك جولف لينكس" يوم الأحد لمدة 15 شهرا.

وأضاف ترامب، الذي أمضى جانبا كبيرا من عطلة نهاية الأسبوع في نشر صور للملعب عبر حسابه: "إن الملعب في حالة متردية للغاية، كما يمكن لأي شخص أن يرى بمجرد النظر إلى الصور المتداولة الآن في جميع أنحاء البلاد وفي المحكمة.. إنهم لا يطلقون عليه اسم (جزيرة القمامة) من فراغ!".

وكان ترامب قد أعلن أن العمل في الموقع الواقع على ضفاف نهر بوتوماك سيبدأ في ذلك اليوم، على الرغم من الدعوى القضائية التي رفعتها "رابطة الحفاظ على تراث العاصمة واشنطن" واثنان من لاعبي الجولف المحليين ضد المشروع في فبراير الماضي.

ويجادل المدعون بأن خطة الرئيس ستغير الطابع العام للملعب المتاح للجميع وستجعله باهظ التكلفة، وهو ما نفاه ترامب.

وكان المدعون قد طالبوا باستصدار أمر لوقف العمل، مؤكدين أن إغلاق الملعب والبدء في تنفيذ المشروع سيلحق "ضررا لا يمكن إصلاحه بالمدعين وبالمصلحة العامة".