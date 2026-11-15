وقالت السلطات الإستونية إن المحاولة استهدفت منشأة تابعة لشركة "ثريود سيستمز" للصناعات الدفاعية، في الساعات الأولى من صباح السبت، بهدف إحداث انفجار وإضرام النار فيها.

وأوضحت أن الإجراءات الأمنية المشددة وسرعة استجابة أجهزة إنفاذ القانون حالتا دون وقوع أضرار جسيمة، وأن منفذي الهجوم اعتقلوا.

وقالت المدعية العامة الإستونية أستريد سي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تالين، إن السلطات اعتقلت 8 أشخاص من لاتفيا يقيمون في إستونيا، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ".

واتهم رئيس جهاز الأمن الداخلي الإستوني مارجو بالوسون جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي "جي آر يو" بتكليف منفذي محاولة التخريب باستهداف الشركة.

وقال بالوسون، مستندا إلى معلومات استخباراتية لم يكشف تفاصيلها: "نعلم أن روسيا تقف وراء ذلك، والأمر لا يتعلق بمجرد اعتقادنا بذلك، بل إنها حقائق".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإستوني أن جميع المعابر الحدودية بين بلاده وروسيا ستغلق اعتبارا من الأول من ديسمبر.