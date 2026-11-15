وبحسب التحقيق فقد اختطف "الموساد" الجنرال عبد الله صابري، باستخدام صندوق ضخم مخصص لثلاجة، بينما اختفى الجنرال علي رضا عسكري، في إسطنبول عام 2006، وظل مصيره لغزا لسنوات طويلة.

واستجوب عملاء "الموساد" الجنرال عسكري لأسابيع بشأن احتمال تورطه في اختفاء أراد، وعندما لم تسفر التحقيقات عن أي معلومات مفيدة، قتلوه.

واستند تحقيق "نيويورك تايمز" إلى مقابلات مع عشرات المسؤولين والشخصيات من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى في الشرق الأوسط، بينهم أشخاص شاركوا بصورة مباشرة في البحث عن أراد على مدى عقود.

وفي صلب التحقيق، يبرز تقييم بات يحظى بقبول واسع بين المسؤولين الإسرائيليين المطلعين على القضية، ومفاده أن أراد لم يُحتجز قط في إيران، وأن طهران وحزب الله لم يكونا متورطين في اختفائه.

ويستند هذا الاستنتاج إلى مراجعات استخباراتية أجريت على مدى سنوات، إضافة إلى معلومات جمعت خلال الحروب الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران وحزب الله.

واكتسبت فرضية تورط إيران زخما كبيرا داخل "الموساد" عام 1992، عندما ادعى طبيب إيراني أنه عالج أراد في لبنان وطهران.

وتمكن ضابط "الموساد" المخضرم إسرائيل بيرلوف من تحديد مكان الطبيب واستجوابه بشأن الملاح المفقود.

وخضع الطبيب لاختبارين لكشف الكذب، لكن أيا منهما لم يسفر عن نتائج حاسمة بشأن ادعائه أنه عالج أراد في إيران.

وعرض عليه بيرلوف لاحقا مكافأة مالية كبيرة مقابل تقديم دليل يثبت روايته.

لكن الطبيب اختفى من دون تقديم أي دليل، ولم يتمكن عملاء "الموساد" من التحقق من صحة أقواله.

وقال رامي إيغرا، المسؤول السابق الرفيع في "الموساد" الذي تولى ملف المفقودين، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه يعتقد أن الطبيب اختلق قصته طمعا في المال.

وفي 1994، اختطفت قوات "كوماندوز" إسرائيلية مصطفى الديراني من لبنان في عملية أطلق عليها اسم "اللدغة السامة".

وكان الديراني، المسؤول الأمني في حركة "أمل" الذي احتجز أراد سابقا، قد أبلغ المحققين الإسرائيليين بأن الطيار الإسرائيلي احتجز في منزل ببلدة النبي شيت اللبنانية.

وبحسب روايته، غادر الحراس المنزل ذات ليلة، على ما يبدو للاستجابة لاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، وعندما عادوا اكتشفوا اختفاء أراد.

وخلال عملية استجواب، ادعى الديراني أيضا أن مسؤولا إيرانيا أخبره لاحقا بأن الحرس الثوري نقل أراد إلى إيران.

غير أن مسؤولين تحدثوا إلى "نيويورك تايمز" أكدوا أنه لم يظهر أي دليل يدعم هذا الادعاء.

وخلص إيغرا إلى عدم وجود دليل على احتجاز إيران لأراد، ورجح احتمال مقتله أثناء محاولة الهرب، أو إعدامه انتقاما لعملية عسكرية إسرائيلية.

وحسبما قال محمد علي أبطحي، الذي شغل منصب نائب الرئيس الإيراني بين عامي 1997 و2005، لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن قضية أراد كانت تلاحق المسؤولين الإيرانيين في كل لقاء دبلوماسي تقريبا.

ووصف أبطحي إسرائيل بأنها كانت مهووسة باحتمال تورط إيران، مؤكدا أن طهران تمسكت دائما بموقف مفاده أن الاختفاء وقع في لبنان، وأنها لا علاقة لها به.

وفي عام 2004، وافقت إسرائيل على إطلاق سراح سجين لبناني بارز مقابل أدلة جينية تكشف ما حدث لأراد.

وكان الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله يدرك أن المعلومات المتعلقة بالطيار قد تتيح الحصول على تنازلات كبيرة من إسرائيل، فاستعان بإيران للمساعدة في البحث عنه داخل لبنان.

ووفقما قال غيرهارد كونراد، ضابط الاستخبارات الألماني الذي ساعد في التوسط بالمفاوضات، فإنه يعتقد أن حزب الله وإيران بذلا جهدا جديا للعثور على رفات أراد.

أحد أبناء رئيس إيراني يسلم نتائج التحقيق إلى ألمانيا

تحدث ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن تقريرا سريا أعده التحقيق الإيراني المشترك مع حزب الله خلص إلى أن رون أراد توفي عام 1988 في بلدة النبي شيت اللبنانية، حيث كان محتجزا.

وأشار التقرير، الذي لم تكشف تفاصيله للرأي العام سابقا، إلى أن أراد دفن على الأرجح في البلدة أو في محيطها.

واعتبر المسؤولون الإيرانيون النتائج مهمة إلى درجة أن الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي شارك في جهود البحث، رتب لإرسال أحد أبنائه شخصيا إلى ألمانيا لتسليمها.

ورأى الوسطاء الألمان في مشاركة مسؤولين إيرانيين بهذا المستوى دليلا على أن طهران تبذل جهدا حقيقيا لحل القضية.

لكن مسؤولي الاستخبارات الإسرائيليين فسروا الأمر بصورة مختلفة، فمن وجهة نظرهم، كان مجرد تكليف قائد بارز في الحرس الثوري بالمساعدة في البحث عن أراد مؤشرا على أن إيران تمتلك معلومات داخلية عن اختفائه.

وخلص تقرير استخباراتي إسرائيلي في عام 2005 إلى أن الحرس الثوري الإيراني اختطف أراد.

وأجرى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" في عام 2006 مراجعة شاملة أخرى للقضية، توصلت إلى أن أراد لم يقع قط في أيدي حزب الله أو الحرس الثوري، وأن مفتاح لغز اختفائه يوجد على الأرجح في النبي شيت.

وكما حدث مع تقييمات أخرى شككت في فرضية التورط الإيراني، لم تحظ نتائج "الشاباك" باهتمام كبير من المؤسسة الاستخباراتية الأوسع أو القيادة السياسية.

ولم يتخل "الموساد" عن شكوكه حيث نفذ عملية استثنائية كان هدفها الجنرال علي رضا عسكري، وهو ضابط كبير في الحرس الثوري خدم في لبنان بعد فترة وجيزة من اختفاء أراد، واحتفظ بعلاقات وثيقة مع قادة حزب الله، وشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع الإيراني.

لغز الجنرال الإيراني المفقود

سافر عسكري في ديسمبر 2006 إلى إسطنبول وأقام في فندق جيلان، قبل أن يختفي لاحقا دون أن يترك أي أثر.

وأصبح اختفاؤه أحد الألغاز المستمرة في عالم الاستخبارات، وأثار لسنوات تكهنات بشأن احتمال انشقاقه أو تعرضه لعملية سرية أو دخوله في صفقات استخباراتية سرية.

وأشارت بعض التقارير إلى أن عسكري فرّ إلى الولايات المتحدة وحصل على هوية جديدة.

وربطته تقارير أخرى بمعلومات استخباراتية حساسة تتعلق بالأنشطة الإقليمية لإيران.

ونفت إسرائيل تورطها في اختفائه، كما أكدت الولايات المتحدة أنها لا تعرف ما حدث له، رغم التكهنات بأنه انشق حاملا معلومات استخباراتية مهمة.

وعاد اسمه إلى الظهور بعد سنوات خلال المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وصفقات تبادل الأسرى المحتملة، عندما سأل مسؤولون إيرانيون نظراءهم الأميركيين عن الجنرال المفقود.

ونفى الأميركيون أي دور لهم في اختفائه، لكنهم بدأوا إجراء استفسارات خاصة بهم، شملت التواصل مع إسرائيل.

وذكر مسؤولون أميركيون سابقون لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الاستخبارات الإسرائيلية أبلغت المفاوضين الأميركيين لاحقا بأن عسكري توفي.

وأكد ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين آخرين، مطلعين على الأنشطة الإسرائيلية، أن عناصر من الموساد اختطفوا الجنرال واستجوبوه لأسابيع بشأن رون أراد، ثم قتلوه.

مصير أراد

توصل المقدم المتقاعد آفي كالو، الذي ترأس وحدة المفقودين في الجيش الإسرائيلي، إلى استنتاجات مشابهة لتلك التي توصل إليها "الشاباك" والتحقيق الإيراني المشترك مع حزب الله.

وبعد مراجعة سنوات من التقارير الاستخباراتية والاتصالات المعترضة والتقييمات، قدم تقريرا مفصلا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أواخر عام 2016.

وخلص كالو إلى أن أراد توفي على الأرجح عام 1988 في النبي شيت، وأنه لم ينقل قط إلى إيران.

وحذر كالو ضباط الاستخبارات الإسرائيليين من أن اختطاف إيرانيين لن يحل اللغز.

وعندما تقاعد عام 2019، كان يعتقد أن فرضية التورط الإيراني قد جرى التخلي عنها أخيرا، وحث المحققين على تركيز جهودهم على النبي شيت.

لكن "الموساد" واصل تتبع الخيوط الإيرانية، فبحسب "نيويورك تايمز"، اختطف الجنرال صابري، الذي أرسل إلى لبنان عام 2004 للمساعدة في تنسيق التحقيق الإيراني المشترك مع حزب الله، في دمشق خلال سبتمبر 2021.

وكان صابري قد غادر شقته لممارسة رياضة الركض في الصباح الباكر، داخل حي دبلوماسي يخضع لحراسة مشددة، عندما اعترضه عملاء إسرائيليون متنكرون في هيئة عمال نقل أثاث.

وفجأة، أمسك رجلان يحملان صندوقا ضخما مخصصا لثلاجة بالجنرال، وقيداه وخدراه، ثم وضعا الصندوق فوقه وحملوه إلى شاحنة بيضاء، ونقل صابري إلى إسرائيل لاستجوابه.

وعقب استجواب طويل، ترك صابري في أحد شوارع جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، وادعى لاحقا أنه تعرض للتعذيب.

وأقرّ رئيس "الموساد" آنذاك ديفيد برنياع لاحقا بأنه أجاز عملية جريئة للحصول على معلومات عن أراد، لكنه اعترف بأنها فشلت.

ومع عقود من الفشل في جمع المعلومات الاستخباراتية والعمليات السرية والاستجوابات في إثبات مسؤولية إيران أو كشف مصير أراد، بدأ "الموساد" يركز بصورة جدية على النبي شيت التي كانت آخر منطقة يعرف أن أراد احتجز فيها.

ومن بين الأشخاص القلائل الذين اشتبه في معرفتهم بما حدث له عام 1988، أحمد شكر، وهو مسؤول أمني لبناني متقاعد.

وبرز اسمه عندما أعاد المحققون النظر في ظروف اختفاء الطيار والأشخاص الذين كانوا موجودين في المنطقة آنذاك.

وفي ديسمبر 2025، غادر شكر منزله متوجها إلى ما اعتقد أنه اجتماع عمل، ثم اختفى.

ويشتبه مسؤولون لبنانيون في أنه اختطف على أيدي عملاء إسرائيليين، لكن مكان وجوده لا يزال مجهولا.

وبعد أشهر قليلة من اختفاء شكر، وتحديدا في مارس 2026، دخلت قوات إسرائيلية بلدة النبي شيت في عملية هدفت إلى العثور على رفات أراد.

وأدت المداهمة إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع حزب الله، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى اللبنانيين.

وفتش الجنود الإسرائيليون جزءا من مقبرة، ونبشوا قبرا، لكنهم لم يعثروا على أي رفات يمكن أن يحسم اللغز المرتبط بأراد والذي لا يزال مستمرا حتى الآن.