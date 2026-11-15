وأضاف، في تصريحات لشبكة "إن بي سي"، أن اضطرابات حركة الطيران ستنتهي خلال هذه المهلة.

وفي وقت سابق أعلنت الإدارة الأميركية، أن خللا فنيا خلال أعمال تحديث خطوط الاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية تسبب في تعليق الرحلات بمختلف أنحاء الولايات المتحدة لمدة 4 ساعات، الجمعة، مما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات وتعطيل حركة المسافرين.

وقال وزير النقل إن الخلل وقع أثناء استبدال أسلاك نحاسية قديمة بكابلات ألياف ضوئية عالية السرعة، مما تسبب في اضطرابات بأنظمة الاتصال بالطائرات وبيانات الرادار.

وأوضح دافي أن المشكلة نتجت إما عن خطأ ارتكبه المقاول المسؤول عن أعمال التحديث أو عن معدات معطلة، مشيرا إلى أن الخلل امتد إلى أجهزة توجيه أخرى ضمن نظام مراقبة الحركة الجوية.

وأعلن رئيس إدارة الطيران الفدرالية برايان بيدفورد إلغاء نحو 12 ألف رحلة جوية الجمعة، متوقعا إلغاء ما بين 4 آلاف و5 آلاف رحلة إضافية السبت، من أصل 41 ألف رحلة كانت مقررة.