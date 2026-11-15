قالت هيئة الأركان العامة في كييف ​يوم الأحد إن ‌القوات الأوكرانية قصفت خلال ‌الليل مصنعا للبتروكيماويات من أكبر منتجي المطاط ‌والبلاستيك، ‌بالإضافة إلى ⁠منشأة لتكرير النفط في منطقة ⁠تتارستان ‌الروسية.

وأضافت في ⁠بيان أن هجوما ⁠آخر ​استهدف ⁠مصنع (مونوليت) ​للدفاع وصناعة الطيران في منطقة ​بريانسك غرب روسيا، والذي ينتج طائرات هليكوبتر ​وقطع ‌غيار.

من جانبه قال رئيس بلدية مدينة نيجنكامسك، رادمير بلياييف على تلغرام "صباح هذا اليوم استهدفت نيجنكامسك بهجوم ضخم ومطوّل بمسيّرات العدو. نتيجة الهجوم، تضررات منشآت في المنطقة الصناعية". وأضاف أن مبنى سكنيا تضرر أيضا.

ويطلق عادة على نيجنكامسك التي تعد نحو 240 ألف نسمة "عاصمة البتروكيماويات" في جمهورية تتارستان. وتضم عددا من المصافي لتكرير النفط ومجمعا رئيسيا للبتروكيماويات.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية أن الضربات أدت لاندلاع حريق في مجمع نيجنكامسك للبتروكيماويات (NKNK) والمملوك لشركة "سيبور" الروسية الرائدة في المجال.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب والدخان الكثيف تتصاعد من الموقع الصناعي.