وذكرت الشركة، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، في بيان: "لا تعلق ميغاسبيد على الشؤون الشخصية والخاصة للسيدة هوانغ".

وأضاف البيان: "ميغاسبيد على علم بالتقارير الإعلامية التي صدرت في الآونة الأخيرة وتتضمن تصريحات حول أعمالنا وسلسلة التوريد وعملياتنا العالمية، والتي لا تدعمها أدلة يمكن التحقق منها".

وأكدت الشركة أنها تمارس "أعمالا مشروعة وقانونية"، مشيرة إلى أنها استعانت بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي شامل.

وأفادت عدة وسائل إعلام، منها نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال، بأن السلطات الأميركية وسلطات حكومية أخرى اشتبهت في أن هوانغ كانت تتجسس لصالح بكين.