وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن قاليباف أكد مجددا أن الطريق إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لا يزال مفتوحا، إذا قبلت واشنطن "الشروط المنطقية" الإيرانية.

وقال قاليباف، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، الأحد: "لا يهمنا على الإطلاق ما إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في التفاوض أم في خوض حرب"، مضيفا أن "إيران لن تبقى في حالة لا حرب ولا سلم".

وتابع قاليباف: "إذا ارتكب الأميركيون خطأ تلك المرة، فإن القوات المسلحة الإيرانية هي التي ستحدد جغرافية المعركة".

وقال قاليباف إن بلاده لا تكترث بما إذا كانت الولايات المتحدة تريد التفاوض أم الحرب، مؤكدا أنه "إذا قبلوا شروطنا السبعة المنطقية، فإن الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سيكون مفتوحا، لكن إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ هذه المرة، فإن قدرات القوات المسلحة الإيرانية وإرادتها هي التي ستحدد جغرافية الحرب، لا رغبة واشنطن وإرادتها، وسيتحمل كثيرون تبعات حرب جديدة".

وتطرق قاليباف إلى المدينة الصاروخية الإيرانية التي كُشف عنها خلال الأيام الأخيرة، وقال إنها تحققت خلال الحرب وتحت نيران العدو، مضيفا أنها تتجاوز كونها إنجازا تقنيا ودفاعيا، وتمثل، بحسب وصفه، رمزا للتحولات الاستراتيجية في المنطقة.