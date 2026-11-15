وفي مقتطفات من مذكرات بايدن المرتقبة عن سنواته في البيت الأبيض، التي تحمل عنوان "عدني يا أميركا"، واطلعت عليها مجلة "نيوزويك"، استعاد الرئيس السابق بايدن كيف تحدثت ميركل بصراحة عن علاقتها الصعبة مع ترامب خلال محادثاتهما الأولى بعد توليه الرئاسة في يناير 2021.

وبحسب ما أورده بايدن في مذكراته، وصفت المستشارة الألمانية السابقة ترامب بأنه "عاطفي"، وتساءلت عن أسباب افتتانه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب بايدن أن ميركل كانت تشعر بإحباط شديد من تصرفات ترامب خلال اجتماعاتهما، بما في ذلك رفضه مصافحتها، وميله الواضح إلى التصرف بناء على دوافعه الشخصية بدلا من الاستناد إلى الحقائق الثابتة.

علاقة ميركل مع ترامب

شهدت علاقة ميركل بترامب توترات متكررة طوال ولايته الرئاسية الأولى، ولم تقتصر الخلافات بينهما على التعاملات الشخصية، بل امتدت إلى ملفات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتجارة، وسياسات المناخ، وعلاقات ألمانيا في مجال الطاقة مع روسيا.

وكان أحد أبرز اللقاءات التي جمعت الزعيمين خلال الزيارة الأولى لميركل إلى المكتب البيضاوي في مارس 2017.

فقد التقط المصورون لحظة محرجة عندما جلس الزعيمان جنبا إلى جنب، بينما تكررت الدعوات الموجهة إليهما للمصافحة أمام الكاميرات.

والتفتت ميركل نحو ترامب وسألته بصوت منخفض: "هل تريد أن نتصافح؟"

لكن ترامب لم يرد، وظل جالسا ويداه متشابكتان، بينما واصلت الكاميرات التقاط الصور.

وتطرقت ميركل أيضا إلى هذا اللقاء في مذكراتها التي صدرت عام 2024 بعنوان "الحرية"، وكتبت أنها تعاملت مع ترامب في البداية كما لو كان "شخصا طبيعيا تماما"، لكنها وصفت التفاعلات بينهما بأنها كانت أشبه بـ"منافسة: إما أنت أو أنا".

ومع مرور الوقت، أصبحت خلافاتهما أكثر وضوحا أمام الرأي العام، إذ انتقد ترامب ألمانيا مرارا بسبب عدم تحقيقها هدف الإنفاق الدفاعي لحلف "الناتو"، المحدد بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واتهم برلين بعدم تقديم مساهمة كافية في الحلف، وهدد بإعادة النظر في التزام الولايات المتحدة تجاه "الناتو".

كما هدد بفرض رسوم جمركية على صادرات السيارات الألمانية، وانتقد دعم ألمانيا لمشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2"، معتبرا أن برلين تجعل نفسها معتمدة بصورة مفرطة على الطاقة الروسية.

في المقابل، عارضت ميركل قرارات ترامب سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، والاتفاق النووي الإيراني.

وعقب قمة متوترة لمجموعة الدول السبع في صقلية عام 2017، حذرت ميركل من أن أوروبا لم يعد بإمكانها الاعتماد بصورة كاملة على الآخرين.

وقالت آنذاك: "إن الأوقات التي كنا نستطيع فيها الاعتماد بالكامل على الآخرين قد انتهت، إلى حد ما".

وعكست تصريحاتها القلق المتزايد لدى القادة الأوروبيين بشأن مدى موثوقية العلاقات عبر الأطلسي في عهد ترامب.

جهود بايدن لإعادة بناء العلاقات مع أوروبا

شكلت محادثات بايدن مع ميركل جزءا من جهود أوسع لإعادة الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها، بعد توليه منصبه في يناير 2021.

وفي مذكراته "عدني يا أميركا"، شرح بايدن كيف عمل على طمأنة القادة الأوروبيين بأن واشنطن ستعود إلى التعاون مع المؤسسات الدولية وشركائها التقليديين.

وكانت ميركل، التي تولت منصب المستشارة الألمانية منذ عام 2005، تقترب آنذاك من نهاية فترة حكمها التي استمرت 16 عاما.

وخلال رئاسة ترامب، أصبحت ميركل بصورة متزايدة شخصية محورية في النقاشات الأوروبية بشأن مستقبل التحالف الغربي.

وحسبما كتب بايدن فإن استعادة تلك العلاقات كانت أولوية بالنسبة إليه، خصوصا مع استمرار تصاعد التوترات مع روسيا.

وتكتسب رواية بايدن بشأن مخاوف ميركل من بوتين أهمية خاصة في ضوء التطورات التي حدثت لاحقا، إذ كشف الرئيس السابق أن أجهزة الاستخبارات الأميركية كانت تراقب طوال عام 2021 تحركات عسكرية روسية متزايدة ومثيرة للقلق حول أوكرانيا، وذلك قبل أشهر من إطلاق بوتين عملية عسكرية شاملة في فبراير 2022.

ووفقا لبايدن فإنه واجه في البداية صعوبة في إقناع الحلفاء الأوروبيين وأعضاء حلف "الناتو" والمسؤولين الأوكرانيين بأن بوتين كان يستعد لمهاجمة أوكرانيا بأكملها، وليس لتنفيذ عملية عسكرية محدودة في منطقة دونباس.