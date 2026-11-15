وأدت هذه التهديدات إلى نقل مسؤولين أميركيين كبار إلى منشآت شديدة الحراسة، وتقليص ظهور ترامب في المناسبات العامة، فضلا عن تطبيق إجراءات أمنية خاصة لتعزيز حمايتهم.

ووفق "إسرائيل هيوم" فقد تراجعت احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حتى وإن كان اتفاقا أوليا، بصورة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى المعلومات الاستخباراتية التي قدمها "الموساد" الإسرائيلي إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، والتي أشارت إلى اعتزام إيران استهداف الرئيس ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون كبار لصحيفة "إسرائيل هيوم" إن هذه التهديدات كانت من بين العوامل الرئيسية التي دفعت ترامب إلى تغيير موقفه مؤخرا من المفاوضات مع طهران.

وبحسب المسؤولين، تحققت إسرائيل من صحة المعلومات الاستخباراتية بناء على طلب أميركي، بعدما طلبت أجهزة الاستخبارات الأميركية من "الموساد" التأكد من دقتها.

ويزور مدير الموساد، رومان غوفمان، الولايات المتحدة حاليا، حيث عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف.

وأوضح مسؤول كبير أن الأميركيين كانوا على علم مسبق بوجود تهديدات إيرانية تستهدف حياة مسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية، خصوصا بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في بداية الهجوم العسكري المشترك الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة.

غير أن المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها إسرائيل تشير إلى تهديدات محددة وحديثة، تشمل احتمال تنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.

وأشارت "إسرائيل هيوم" إلى أن خطورة هذا النوع من الهجمات يكمن في صعوبة التصدي له باستخدام إجراءات الحماية الأمنية التقليدية.

تهديد الطائرات المسيرة يدفع واشنطن إلى تشديد حماية كبار المسؤولين

ردا على هذه التهديدات، قلّص المسؤولون الذين يعتقد أنهم معرضون للخطر ظهورهم العلني بشكل كبير، ولا سيما مشاركتهم في الفعاليات التي تقام في الأماكن المفتوحة.

كما جرى نقل عدد منهم بصورة مؤقتة من منازلهم إلى منشآت آمنة تخضع لإجراءات حماية مشددة.

ووفقا لما أوردته شبكة "فوكس نيوز"، فإن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت كان من بين هؤلاء المسؤولين.

ويتولى بيسنت الإشراف على العقوبات المفروضة على إيران، ويعد أحد أبرز المحركين للحملة الاقتصادية التي ألحقت أضرارا جسيمة بالنظام الإيراني.

ونقل بيسنت من منزله في حي جورج تاون بالعاصمة واشنطن إلى قاعدة عسكرية آمنة.

وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، المعروف بمعارضته الشديدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، نقل هو الآخر إلى مقر إقامة آمن داخل قاعدة عسكرية.

كذلك يقيم وزير الدفاع بيت هيغسيث في منشأة عسكرية محمية، في إطار الترتيبات الأمنية المشددة التي فرضت لحماية كبار أعضاء فريق الأمن القومي التابع لترامب.

أما بالنسبة إلى الرئيس الأميركي نفسه، فأوضح المسؤولون الكبار أنه جرى اعتماد تدابير حماية خاصة خلال مشاركاته العلنية، التي كان بعضها يقام في الهواء الطلق قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، علما أن هذه المشاركات قد تقلصت بصورة كبيرة في الوقت الراهن.

وعندما يشارك ترامب في فعاليات عامة، تنشر إجراءات أمنية إضافية إلى جانب تعزيز وسائل الحماية التقليدية، بما في ذلك أنظمة متخصصة مصممة لاعتراض الطائرات المسيرة وتحييد تهديداتها.

التهديدات الإيرانية تبعد فرص التوصل إلى اتفاق

بحسب المسؤولين الكبار، كانت النوايا الإيرانية المزعومة لاستهداف شخصيات بارزة في الإدارة الأميركية من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت الرئيس ترامب إلى تغيير مساره مؤخرا بشأن المحادثات مع طهران.

وشمل هذا التحول الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق يستند إلى مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها في مايو.

وعلى الرغم من أن الإيرانيين أبدوا قدرا من المرونة بشأن الملف النووي، فإنهم يرفضون الدخول في مناقشات جوهرية قبل رفع الحصار البحري، وإلغاء جزء كبير من العقوبات المفروضة عليهم، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بموجب نظام العقوبات.

وفي هذا السياق، قرر ترامب إبعاد نائبه جي دي فانس عن المفاوضات مع إيران.

وكان فانس يدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق مع طهران، إلا أن الرئيس الأميركي اتخذ قرار إبعاده بأسلوبه المباشر المعتاد.

وفي بيان نشره الخميس، قال ترامب إنه طلب من نائبه تركيز "اهتمامه الكامل والشامل" على ما وصفه بالفساد والجريمة المنتشرين على نطاق واسع في المدن والولايات الأميركية التي يديرها الديمقراطيون.

وأضاف أن جهود فانس لمكافحة الفساد في الولايات التي يديرها الديمقراطيون ستوفر للولايات المتحدة أموالا تفوق ما يمكن تحقيقه من خلال التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وجاء بيان ترامب بعد يوم واحد من تقارير أفادت بأن فانس حاول ترتيب اجتماع مباشر مع مسؤولين إيرانيين كبار، في مسعى لإنهاء الحرب.