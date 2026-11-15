ووفقا لوكالة رويترز، أظهرت الاجتماعات، التي عقدت الأسبوع الماضي، خلافات بين الجناحين المعتدل والتقدمي بشأن مستقبل الحزب، وسط مخاوف من إهدار المكاسب الانتخابية وعدم الوفاء بتطلعات الناخبين.

وشارك في المؤتمر عدد من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية عام 2028، في وقت بدأت فيه المنافسة على تحديد توجه الحزب وبرنامجه السياسي خلال العامين المقبلين.

وتشير التقديرات إلى حصول الديمقراطيين على 255 مقعدا على الأقل في مجلس النواب، مقابل 169 للجمهوريين، مع بقاء 12 مقعدا لم تُحسم نتائجها، فيما يتجه الحزب للفوز بما لا يقل عن 55 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين.

العمل مع ترامب أم مواجهته؟

برز الخلاف بشأن التعامل مع ترامب بوصفه إحدى أبرز القضايا المطروحة، خصوصا مع احتفاظ الرئيس الأميركي بسلطاته التنفيذية وحق النقض خلال العامين المتبقيين من ولايته.

ودعا السيناتور الديمقراطي عن تكساس جيمس تالاريكو إلى التعاون مع ترامب لتحقيق نتائج ملموسة، قائلا: "يجب أن نجعل السنتين الأخيرتين من رئاسته الأكثر إنتاجية مقارنة بأي رئاسة أخرى في تاريخ الولايات المتحدة".

وأيده حاكم ولاية أيوا المنتخب روب ساند، الذي اعتبر أن استمرار الصراع بين الحزبين لن يؤدي إلى نتائج تخدم الأميركيين.

في المقابل، رفض النائب الديمقراطي جيمي راسكين ووزير العدل الأسبق إريك هولدر التوجه نحو تسويات واسعة مع ترامب.

وحذر هولدر من السعي إلى التوافق مع الجمهوريين، فيما انتقد راسكين ما وصفه بالولاء المطلق لترامب داخل الحزب الجمهوري.

ومن المتوقع أن يتولى راسكين رئاسة اللجنة القضائية بمجلس النواب في يناير المقبل، بما يمنحه دورا بارزا في التحقيقات المتعلقة بإدارة ترامب.

خلاف حول السياسات الاقتصادية

ورغم اتفاق القيادات الديمقراطية على ضرورة خفض تكاليف الغذاء والسكن والرعاية الصحية، تباينت مواقفها بشأن الوسائل المناسبة لتحقيق ذلك.

ودعا النائب التقدمي رو خانا، الذي يُنظر إليه بوصفه مرشحا رئاسيا محتملا، إلى تبني برنامج اقتصادي أكثر جرأة، يشمل توسيع الرعاية الصحية، وفرض ضريبة على الثروة، ورفع الحد الأدنى الاتحادي للأجور، وخفض الإنفاق الدفاعي، وإلغاء إدارة الهجرة والجمارك الأميركية.

في المقابل، دعا حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، أحد أبرز وجوه التيار المعتدل، إلى تجاوز الخلافات الأيديولوجية والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة للناخبين.

وقال شابيرو إن الأميركيين لا يهتمون بالصراعات الفكرية داخل الحزب بقدر اهتمامهم بقدرته على تحسين أوضاعهم المعيشية.

وامتدت الخلافات إلى قيادة الحزب، إذ تعرض حكيم جيفريز، المرشح لرئاسة مجلس النواب، لمقاطعة محتجين طالبوا بقيادة أكثر تقدمية.

كما برز التنافس داخل مجلس الشيوخ، بعدما تحدى السيناتور التقدمي كريس فان هولن زعيم الديمقراطيين تشاك شومر على منصب القيادة العليا للحزب.

انتصار مؤقت أم تفويض شعبي؟

وأثار اتساع نطاق الفوز الديمقراطي جدلا بشأن الرسالة التي وجهها الناخبون، بعدما حقق مرشحون من مختلف تيارات الحزب انتصارات انتخابية.

وقالت المستشارة الاستراتيجية الديمقراطية إيلين كامارك لرويترز إن اتساع الفوز سيؤدي إلى نقاش كبير داخل الحزب، لأنه شمل المعتدلين والديمقراطيين الجنوبيين والتقدميين واليساريين.

وحذر عدد من القيادات من اعتبار نتائج الانتخابات تفويضا مفتوحا، مؤكدين أن الناخبين ينتظرون إجراءات ملموسة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وأشار السيناتور روبن جاليجو، عن ولاية أريزونا، إلى تحول بعض الناخبين من أصول لاتينية، الذين دعموا ترامب في انتخابات 2024، نحو الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة.

وقال جاليجو إن هذا التحول "لم يكن رسالة حب موجهة إلى الحزب الديمقراطي"، مضيفا: "إنه قرض قصير الأجل يتعين علينا الاستمرار في سداده، وإلا فقدناه".