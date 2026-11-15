وقال وزير النقل الأميركي شون دافي إن الخلل وقع أثناء استبدال أسلاك نحاسية قديمة بكابلات ألياف ضوئية عالية السرعة، مما تسبب في اضطرابات بأنظمة الاتصال بالطائرات وبيانات الرادار.

وأوضح دافي أن المشكلة نتجت إما عن خطأ ارتكبه المقاول المسؤول عن أعمال التحديث أو عن معدات معطلة، مشيرا إلى أن الخلل امتد إلى أجهزة توجيه أخرى ضمن نظام مراقبة الحركة الجوية.

وأعلن رئيس إدارة الطيران الفدرالية برايان بيدفورد إلغاء نحو 12 ألف رحلة جوية الجمعة، متوقعا إلغاء ما بين 4 آلاف و5 آلاف رحلة إضافية السبت، من أصل 41 ألف رحلة كانت مقررة.

وقدم بيدفورد اعتذارا للمسافرين الأميركيين خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، متوقعا عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بالكامل بحلول الأحد.

وبحسب موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت آوير"، أُلغيت 5 آلاف رحلة على الأقل حتى بعد ظهر السبت.

وكانت السلطات الأميركية رفعت قرار تعليق الرحلات عند الساعة 8:15 مساء الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي، بعد توقف استمر 4 ساعات.

ورغم استئناف الرحلات تدريجيا، استمرت الاضطرابات في عدد من المطارات الرئيسية، بينها مطارا جون إف كينيدي ولاغوارديا في نيويورك، حيث واجه المسافرون تأخيرات متكررة وإلغاءات مفاجئة.

وأظهرت مشاهد من المطارات ازدحاما عند بوابات الصعود، فيما اضطر بعض المسافرين إلى مغادرة الطائرات قبل إقلاعها، وسط غياب معلومات واضحة بشأن أسباب التعليق.

مطالب بتحقيق وتحديث أنظمة الطيران

وأثار الحادث مطالب داخل الكونغرس بفتح تحقيق لتحديد أسباب الخلل، والتحقق من مدى قدرة أنظمة مراقبة الحركة الجوية على مواجهة التهديدات الإلكترونية.

وقال السناتور الجمهوري إريك شميت إن الحادث يؤكد الحاجة الملحة إلى تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية وإعادة بناء البنية التحتية للمطارات.

من جانبه، دعا وزير النقل إلى تخصيص 50 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، مطالبا الكونغرس بتوفير التمويل اللازم.

وفي نيويورك، دعت حاكمة الولاية كاثي هوكول إلى استقالة دافي أو إقالته، معتبرة أن الولايات المتحدة كانت محظوظة لعدم سقوط ضحايا جراء الاضطرابات.

ويعد تعليق الرحلات من الحوادث النادرة في الولايات المتحدة، إذ شهدت البلاد توقفا مماثلا في يناير 2023 بسبب خلل في نظام إخطار الطيارين، بعد توقف واسع أعقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وحذرت هيئة الطيران المدني البريطانية من احتمال استمرار الاضطرابات خلال الفترة المقبلة، مع سعي شركات الطيران إلى إعادة حجز الرحلات للمسافرين المتضررين واستعادة جداول التشغيل المعتادة.