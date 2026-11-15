وقال إن كلفة كل جزء إضافي من الدرجة وكل عام فوق هذه العتبة "تُقاس بملايين الأرواح البشرية وتريليونات الدولارات من الخسائر الاقتصادية".

ودعا ستيل، مع تواصل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" في أنطاليا التركية، إلى تنفيذ التعهدات القائمة، بما فيها اتفاق دبي بشأن التحول عن الوقود الأحفوري في منظومات الطاقة، وتسهيل حصول الدول النامية على تمويل التكيف مع تغير المناخ.

أنطاليا تختبر تنفيذ التعهدات

ويقول ستيل إن مؤتمر أنطاليا يركز على "مساعدة الدول على تحويل تعهداتها وأهدافها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع".

وأشار إلى أن الحاجة إلى التعاون الدولي تزداد مع اشتداد موجات الحر والفيضانات والجفاف، لافتاً إلى أن الجفاف يضرب إنتاج الغذاء ويدفع الأسعار إلى الارتفاع، بما في ذلك في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن توقعات الاحترار العالمي تراجعت من أكثر من 4 درجات مئوية قبل اتفاق باريس إلى 2.6 درجة مئوية.

وشدّد على ضرورة العمل لخفض درجات الحرارة مجدداً بعد تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، بحيث يظل التجاوز في أضيق نطاق ولأقصر فترة ممكنة.

من اتفاق دبي إلى أمن الطاقة

وعدّ ستيل الاتفاق الذي أُقر في مؤتمر "كوب 28" بالإمارات بشأن التحول عن الوقود الأحفوري في منظومات الطاقة "إنجازاً تاريخياً"، مشدداً على ضرورة تنفيذه بالكامل وبطريقة عادلة ومنصفة ومنظمة.

وعن اضطرابات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية، قال إن "أمن الطاقة والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة".

ودعا الحكومات إلى ضمان إمدادات موثوقة وميسورة التكلفة بالتوازي مع خفض الانبعاثات، موضحاً أن التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الاستهلاك وتطوير شبكات الكهرباء يمكن أن يحدّ من تعرض الدول لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.

وقال ستيل إن الاستثمارات في الطاقة النظيفة بلغت نحو تريليوني دولار أميركي خلال العامين الماضيين، معتبراً أن تسريع التحول سيتيح لمزيد من الدول الاستفادة من فرص العمل وخفض التلوث وتحسين الصحة.

فجوة تمويل التكيف

وقال ستيل إن صعوبة الوصول إلى التمويل وارتفاع تكلفة رأس المال يعرقلان تنفيذ مشروعات في بلدان نامية عديدة.

واعتبر أن الوفاء بتعهدات التمويل المناخي يمثل "استثماراً استراتيجياً في تعزيز قدرة الاقتصادات والمجتمعات وسلاسل الإمداد العالمية على الصمود".

واستشهد بتقرير فجوة التكيف لعام 2026، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يقدّر احتياجات البلدان النامية للتكيف بنحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035.

وتراوح التمويل الدولي العام الذي تلقته من البلدان المتقدمة لهذا الغرض في عام 2024 بين 28.2 و31.7 مليار دولار.

وأشار ستيل إلى ما اتُّفق عليه في مؤتمر "كوب 30" بالبرازيل بشأن رفع التمويل المخصص لمساعدة الدول النامية الأكثر ضعفاً على التكيف إلى 3 أمثاله.

وقال إن مهمة مؤتمر أنطاليا في هذا الملف هي ضمان الوفاء بالتعهدات القائمة وتسهيل وصول التمويل إلى البلدان والمجتمعات الأكثر تضرراً.

الذكاء الاصطناعي "سلاح ذو حدين"

وصف ستيل الذكاء الاصطناعي بأنه “سلاح ذو حدين”، لما يتيحه من فرص لتسريع تطوير الحلول المناخية، وما يتطلبه التوسع في استخدامه من كهرباء ومياه لتشغيل مراكز البيانات.

ودعا إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل هذه المراكز وتحسين كفاءة استخدامها للموارد.

وقال إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد على توسيع نطاق الاستفادة من الطاقة النظيفة وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام تغير المناخ.

وخلص ستيل إلى أن العمل المناخي "أصبح مسألة بقاء"، مؤكداً دوره في دعم الأمن الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.