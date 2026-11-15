وذكرت شبكتا "سي بي إس نيوز" و"سي إن إن"، السبت، أن الدعوى تحمل ناقلة النفط "أتلانتيك أسفالت" مسؤولية الحادث، مشيرتين إلى أن السلطات لا تزال تعمل على تحديد الحجم الكامل للأضرار.

وكانت الناقلة قد اصطدمت، الجمعة، بسفينة الرحلات النهرية "أمريكان هيريتدج"، التي بدأت تميل قبل أن تنقلب على جانبها، مما أدى إلى سقوط عدد من ركابها في المياه.

وكان على متن السفينة السياحية نحو 130 راكبا، نجوا جميعا من الحادث، فيما تلقى 32 شخصا العلاج في المستشفى دون تسجيل إصابات تهدد الحياة.

من جانبها، أعربت شركة "ثوم"، المسؤولة عن إدارة الناقلة، عن أسفها لتداعيات الحادث، مؤكدة استمرار التحقيقات لتحديد ملابساته.

وقالت الشركة في بيان: "نأسف بشدة لتداعيات هذا الحادث"، معربة عن تضامنها مع ركاب السفينة السياحية الذين تعرضوا لما وصفته بـ"التجربة المروعة".

وأوضحت أن الناقلة "أتلانتيك أسفالت" بُنيت عام 2017، وترفع علم جزر مارشال.