روت تشيت سو واي، وهي تاجرة تبلغ 27 عاما وتقيم في المخيم، أنها فقدت ابنتها ووالدتها وإحدى قريباتها في الغارة، وقالت باكية: "لم أر سوى جثثهم متناثرة. لا أجد كلمات تصف ما رأيت"، مضيفة أن المقاتلة ظهرت فجأة دون سابق إنذار وألقت قنابلها على الموقع.

ووقع القصف على مخيم "بيار لا" للنازحين في منطقة بوناغيون، شمال شرقي مدينة سيتوي عاصمة الولاية، مساء الجمعة بحسب المصادر.

وأكد خاين هاين هتيت، رئيس مؤسسة إغاثة محلية، الحصيلة السابقة، موضحا أن المسعفين البالغ من العمر 24 عاما، لفت إلى أن المخيم يؤوي نازحين منذ 4 سنوات، وكانوا يعتقدون أنه يمثل مكانا آمنا، لكن معظم الضحايا فارقوا الحياة في الموقع فور وقوع الانفجار.

وتشهد ميانمار حربا أهلية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع قبل 5 سنوات، وأشعل تمردا مسلحا تقوده جماعات موالية للحكم المدني وأخرى من الأقليات الإثنية.

وبحسب بيانات منظمة "أكليد" لرصد النزاعات، تجاوزت حصيلة القتلى 100 ألف شخص منذ بدء النزاع، في حصيلة تشمل جميع أطراف الصراع.