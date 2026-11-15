وأوضح الجيش الكندي أن الجندي دال بيانكو توفي في مستشفى بمقاطعة أونتاريو، حيث كان يتلقى العلاج منذ اندلاع الحريق في 17 أكتوبر الماضي داخل قاعدة وينرايت التابعة للقوات الكندية في ألبرتا.

وكان نحو 84 جنديا من الكتيبة الثالثة التابعة لفرقة المشاة الخفيفة الكندية "برينسيس باتريشيا" يجرون تدريبات هجومية، عندما دفعت الرياح ألسنة اللهب الناجمة عن حريق في العشب نحو القوات المتمركزة في القاعدة الواقعة جنوب شرق مدينة إدمونتون.

وأفادت القوات المسلحة الكندية، في بيانها، السبت، بأن 24 جنديا لا يزالون يتلقون الرعاية الطبية في المستشفى.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "كان الجندي دال بيانكو وزملاؤه الجنود يتدربون للدفاع عن كندا. ورغم أن مستقبلهم المشرق كان لا يزال أمامهم، فقد اختاروا حماية مستقبلنا. هذه هي الخدمة الحقيقية".

وكان كارني قد وصف الحريق سابقا بأنه من أسوأ الكوارث التي شهدها الجيش الكندي في أوقات السلم داخل البلاد.