وأوضح المسؤولون أن هذا التقييم "غير دقيق" نظرا لصعوبة تتبع العدد الدقيق للصواريخ الجاهزة للإطلاق أو المخزنة، لكنهم أكدوا بوضوح أن إيران تحتفظ بمخزون هائل، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحسب الصحيفة، يقدر المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بدورهم أن إيران تمتلك أكثر من 1500 صاروخ باليستي، مع اختلاف التقديرات في المنطقة الأوسع بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق.

إعادة بناء الترسانة

قالت سيمون ليدين، التي شغلت منصب نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، إن حتى التقدير الأدنى البالغ 1500 صاروخ يعني أن إيران جددت أكثر من نصف مخزونها المقدر قبل الحرب.

وأضافت في تصريح نشرته "وول ستريت جورنال"، أن إيران أعادت بناء ترسانتها بالكامل بين حرب الأيام الـ12 في يونيو 2025 وبداية الصراع الحالي في فبراير.

ورغم تعرضها لضربة قوية، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الإيرانيين "يعيدون بناء أنفسهم، ويعيدون تسليح أنفسهم"، ويستعدون لجولة قتال خطيرة.

واستخدمت إيران الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وتكتيكات متطورة لمواصلة إلحاق الضرر بالمنشآت العسكرية الأميركية وأنظمة الرادار والإنذار المبكر في أنحاء الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، نقلت العديد من الأصول العسكرية الأميركية إلى إسرائيل، التي تعتبر أكثر أمانا، وفقا لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

وفي الوقت الراهن، اختار الرئيس ترامب الإبقاء على الضغط الاقتصادي على طهران من خلال الحصار والعقوبات، بدلا من إصدار أوامر بشن ضربات واسعة النطاق.

واستغل نائب الرئيس جي دي فانس فترة توقف القتال لفتح قناة اتصال مع أحد المتشددين الإيرانيين سعيا للتوصل إلى اتفاق، لكن ترامب وجهه إلى إنهاء المفاوضات الدبلوماسية والتركيز على القضايا الداخلية. وأبلغ حلفاء الولايات المتحدة في الخليج إدارة ترامب بأنهم لا يرغبون في عودة الحرب، خشية أن تستهدفهم إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة ردا على ذلك.

ويواصل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بعد الانتخابات غير الحاسمة الشهر الماضي، الضغط من أجل استئناف العمليات في إيران. وكان مدير الموساد، رومان غوفمان، في واشنطن يوم الجمعة لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين بشأن إيران.

وألمح ترامب، خلال خطاب ألقاه يوم الأربعاء بمناسبة يوم المحاربين القدامى، إلى أن الولايات المتحدة لم تهزم الجمهورية الإسلامية هزيمة كاملة، وقال: "لقد انتصرنا. الآن السؤال هو متى نريد أن ننهي هذا الصراع. يجب أن نحقق نصرا كاملا، لا نصرا بنسبة 93%".

وفي وقت لاحق، صرح لمذيع الراديو هيو هيويت بأن بقاء النظام الإيراني في السلطة حتى نهاية ولايته سيعتبر "هزيمة" للولايات المتحدة. من جانبه، قال مسؤول في البيت الأبيض إن عملية "الغضب الملحمي" جعلت القوات الإيرانية عاجزة، وإن حملة الخنق الاقتصادي جعلت النظام أضعف من أي وقت مضى.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن جيم لامسون، الباحث الزائر في كلية كينغز كوليدج لندن والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، قوله إن تقدير عدد الصواريخ التي تمتلكها إيران أمر صعب بسبب السرية التي تتعامل بها طهران، وكثرة مصنعي الصواريخ المختلفين، والمجهولات المتعلقة بعدد الصواريخ الجديدة التي يمكن إنتاجها من المكونات النهائية المخزنة تحت الأرض.

وأضاف لامسون المتخصص في الشؤون العسكرية الإيرانية، أن التقييمات التي أجريت قبل الحرب كانت غامضة أصلا، قائلا: "بعد أن قمت بهذا العمل للحكومة، أعلم أنه يمكن أن تكون الثقة منخفضة للغاية حتى مع وجود جميع المعلومات السرية".

هدف "تدمير الصواريخ"

كان تدمير قدرات إيران الصاروخية الباليستية هدفا للولايات المتحدة وإسرائيل عند شن الحرب، وقد أعلن البلدان نجاحهما بعد حملة القصف المشتركة، إذ زعم نتنياهو أن برنامج الصواريخ الإيراني تم سحقه وأن الصواريخ المتبقية "نفدت".

لكن الواقع، وفق التقديرات الحالية، يشير إلى أن إيران تمكنت من تحسين فعالية هجماتها ضد أهداف في الشرق الأوسط، عبر تحسين معلوماتها الاستخباراتية وبيانات الاستهداف، بما في ذلك بمساعدة حلفاء مثل روسيا، ومن خلال تطوير تكتيكاتها مثل دمج الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال بلال صعب، المدير الإداري الأول لشركة "تريندز يو إس" المتخصصة في المخاطر الجيوسياسية ومقرها واشنطن: "الأمر لا يتعلق فقط بحجم تلك الترسانة. بل يتعلق بكيفية استخدام إيران لها، وقد تعلم قادتها بعض الحيل ليكونوا أكثر فعالية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في أبريل الماضي بأن إيران تحتفظ بآلاف الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، والتي يمكن استخراجها من مواقع تحت الأرض.

وقد أدت الضربات الإسرائيلية والأميركية إلى انهيار مداخل تلك المنشآت، لكن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت لاحقا أن إيران استعادت الوصول إلى بعضها عن طريق حفرها وإخراجها.

ورجح مسؤول إسرائيلي لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصواريخ الموجودة في المواقع تحت الأرض قد نجت، وهي سليمة.

وفي سبتمبر الماضي، ذكرت الصحيفة أن إيران استأنفت إنتاجها للصواريخ الباليستية من مكونات مخزنة جاهزة.