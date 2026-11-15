أدلى البابا ليو الرابع عشر، المولود في الولايات المتحدة، بهذه التصريحات خلال زيارته لمدينة سانيا شمال بيرو، التي تعد مركزا رئيسيا للجالية الأفروبيروفية، وتصنفها اليونسكو موقعا لذاكرة العبودية.

وتأتي هذه الخطوة في مفارقة ترتبط بجذور البابا الذي تضم شجرة عائلته مستعبدين ومالكي عبيد على حد سواء.

وفي كلمته أمام الجالية، قال ليو إن سانيا تظل شاهدة على معاناة أجيال من الأفارقة الذين اقتلعوا قسرا من أوطانهم وعانوا مرارة الرق، مضيفا: "لقد عانى الكثيرون معاناة شديدة وإذلالا كبيرا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء من أصل أفريقي، أود اليوم أن أعبر عن محبتي وتقربي منكم. وأشكركم على إسهامكم الحيوي في حياة هذه الكنيسة".



وسلطت الزيارة الضوء بصورة غير مسبوقة على الثقافة التي نشأت نتيجة تجارة الرقيق الأفارقة في البلاد.

وكانت المغنية البيروفية من أصول إفريقية سوزانا باكا، الحائزة على جائزة غرامي اللاتينية، أول من استقبل البابا بالغناء عند وصوله.

وتعد باكا، وهي أول امرأة سوداء تتولى منصب وزيرة في الحكومة البيروفية، من أبرز الشخصيات في الحملة الرامية لإنهاء التمييز الذي جعل البيروفيين من أصول إفريقية والسكان الأصليين مواطنين من الدرجة الثانية.

وينظم البابا قدسا جماعيا في مزار القديس توريبيو دي موجروبيخو بمدينة سانيا، وهو المكان الذي اعتاد الصلاة فيه عندما كان أسقفا لمدينة تشيكلايو المجاورة.

وفي القرن الـ16، كان موجروبيخو أول رئيس أساقفة لليما، ودافع عن حقوق السكان الأصليين والمستعبدين، واشتهر بمنحه سر الميرون للقديس مارتن دي بوريس، أول قديس أسود في الأميركتين.

عودة مؤثرة إلى تشيكلايو

في عودة مؤثرة لأبرشيته السابقة، وصل البابا ليو الرابع عشر إلى مدينة تشيكلايو، مؤكدا حبه لرعيته البيروفية وفخرهم بقيادته للكنيسة الكاثوليكية.

وهبطت الطائرة المستأجرة في مطار تشيكلايو، وكُتب على جانبها وسم "ليو_الرابع_عشر_يعود_إلى_الوطن".

ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 700 ألف نسمة، وتعد المركز التجاري للساحل الشمالي المطل على المحيط الهادئ.

وقد ذاع اسم المدينة عالميا ليلة انتخابه بابا للفاتيكان في 8 مايو 2025، عندما خصها بالذكر باللغة الإسبانية من شرفة كاتدرائية القديس بطرس.

علاقة وثيقة بشعب البيرو

أمضى البابا، واسمه قبل البابوية روبرت بريفوست، عقدين من الزمن كاهنا مبشرا وأسقفا في بيرو، ويقول إن هذا البلد وشعبه علماه كيف يكون راعيا.

وكان البابا فرنسيس قد أرسله لتولي منصب أسقف تشيكلايو عام 2014، وظل في منصبه حتى استدعاه إلى روما عام 2023.

واستذكرت المواطنة روسيو زينا مساعدته لها عندما فقدت منزل أسرتها في الفيضانات التي ضربت المنطقة عام 2023، مضيفة: "تشيكلايو تعيش أجواء احتفالية... إنه يصل إلينا الآن، ليس بصفته بريفوست، بل البابا ليو الرابع عشر. إنه عائد إلى وطنه".

وقدر المنظمون عدد المشاركين في أول قداس كبير يترأسه ليو في بيرو، إلى مليون شخص.