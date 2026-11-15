أفادت شركة "سيريوم" لتحليلات الطيران بإلغاء 5600 رحلة مغادرة من مطارات الولايات المتحدة حتى الساعة 5:45 مساء السبت بتوقيت الساحل الشرقي، بما يتجاوز ربع الرحلات المقررة.

وكانت بيانات "سيريوم" قد أظهرت أن إجمالي الرحلات الملغاة يوم الجمعة بلغ أكثر من 9 آلاف رحلة، أي ما يعادل نحو 35% من أصل 26,284 رحلة كانت مقررة.

وسجل "مطار بوسطن لوغان الدولي" أعلى نسبة إلغاء للرحلات بين المطارات الأميركية، متجاوزا 31%، إذ ألغيت مئات الرحلات وتأخرت أخرى، ما ترك آلاف المسافرين عالقين في صالات المطار لساعات.

"أمتراك" تتعطل تحت وطأة الطلب

امتدت الأزمة إلى السكك الحديدية، فقد تعرض موقع وتطبيق شركة "أمتراك" للقطارات لضغط هائل بسبب تدفق المسافرين الباحثين عن بدائل للرحلات الجوية، ما أدى إلى تعطل أنظمة الحجز والدفع وتعديل التذاكر، وأعلنت الشركة لاحقا أن الأنظمة بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها.

ومع استمرار حالة عدم اليقين، شهدت مكاتب تأجير السيارات في المطارات الأميركية، طوابير طويلة مع تقلص عدد المركبات المتاحة، بينما لجأ بعض المسافرين إلى شاحنات نقل الأثاث بوصفها خيارا أخيرا للتنقل، في مشهد يعكس حجم الفوضى التي أصابت قطاع النقل بأكمله.