ويُعد محمد علي الحسني، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية، واحدا من ثلاثة رجال متهمين في الولايات المتحدة بتدبير 18 مخططا إرهابيا مدعوما من إيران في أوروبا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويزعم مسؤولون أميركيون أن الحسني "وجّه شركاء له في المملكة المتحدة ودفع لهم أموالا لاتخاذ خطوات تحضيرية وترتيب الدعم اللوجستي لمخطط استهداف قاعدة فيرفورد"، انطلاقا من إيران.

وأفادت صحيفة "ذا تايمز" بأن الحسني كان مواطنا بريطانيا حتى سحب جنسيته الشهر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، بعثت برسالة إلى المشتبه به لإبلاغه بأن القرار اتُّخذ استنادا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.