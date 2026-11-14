وقال دافي في مؤتمر صحفي: "سيستمر المسافرون بمواجهة بعض التأخيرات وإلغاء لبعض الرحلات بينما تعاد جدولة أخرى".

وأضاف: "عمليات الطيران تعود ببطء إلى طبيعتها هذا الصباح".

وتابع قائلا: "نحن في تنسيق وثيق مع شركات الطيران لدعم العودة المستمرة لحركة الطيران".

خلل تقني وأجهزة قديمة

أوضح الوزير دافي أن المشكلة كانت "خللا أثّر على التواصل مع الطائرات ثم عملنا على عزل المشكلة".

ونفى دافي أن يكون سبب العطل "هجوما سيبرانيا"، مضيفا: "سبق وطلبنا من الكونغرس تمويلا لتحديث شبكة الاتصالات الخاصة بالمطارات".

وأشار إلى أن "هناك العديد من أبراج المراقبة الجوية التي تعود أجهزتها لعدة عقود".

وشدد دافي على أنه طلب من الرئيس دونالد ترامب تحديث أجهزة الملاحة الجوية عندما تولى منصبه كوزير للنقل.

واختتم دافي تصريحاته قائلا: "آن الأوان لتحديث أجهزة الملاحة الجوية وعلى الكونغرس المسارعة لاعتماد التمويل".

وترك التوقف الشامل للرحلات المسافرين في جميع أنحاء البلاد في حالة من الترقب والحيرة، سيما أن بعضهم أنزل من الطائرة قبيل لحظات من إقلاعها فيما بدا موظفو شركات الطيران عاجزين عن تفسير الموقف.

وهذه المرة الثانية التي تعلق فيها الرحلات في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر.

وكان وزير النقل والبيت الأبيض قد طلبا في وقت سابق يوم الجمعة تخصيص 30.1 مليار دولار لتطوير المطارات القديمة ونظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.

ووافق الكونغرس في يوليو 2025 على تخصيص 12.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية وزيادة تعيين مراقبين جويين بعد شكاوى من ازدحام المطارات وتأخر رحلات ومشاكل تقنية.

وتعتمد إدارة الطيران الاتحادية على أجهزة كمبيوتر يعود عمرها إلى عقود، فضلا عن قطع غيار يتم شراؤها من مواقع المزادات.

وقالت إدارة الطيران الأسبوع الماضي إنها ستستبدل بحلول نهاية 2028 الأقراص المرنة المستخدمة في معلومات الطقس وغيرها من المعلومات الحيوية في أكثر من 400 منشأة لمراقبة الحركة الجوية.

جدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي، أدى تعطل مزدوج في دائرة كهربائية بمنشأة لمراقبة الحركة الجوية في فيلادلفيا والقطع العرضي لكابل ألياف ضوئية في نيوجيرسي على يد طاقم بناء إلى تأخر أو إلغاء آلاف الرحلات في أنحاء شمال شرق البلاد المكتظ بالسكان.