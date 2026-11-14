وذكرت الحكومة الإيطالية، في بيان، إن تقريرا نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، وأوحى بأن روما عارضت انضمام ألمانيا، "مضلل تماما"، ولا يعكس الموقف الذي تتخذه إيطاليا منذ وقت طويل.

وأكدت إيطاليا ترحيبها بانضمام ألمانيا إلى البرنامج، مشيرة إلى أنها سبق أن اقترحت انضمام برلين في البداية بصفة مراقب فقط، لتيسير تبادل المعلومات وتسريع مسارها نحو العضوية الكاملة.

وأوضحت روما أن الاقتراح كان يهدف إلى تسريع مشاركة ألمانيا مع الحفاظ على الجدول الزمني للبرنامج وتقدمه، ولم يكن القصد منه تقييد دور برلين في المستقبل.

وذكر البيان أن إيطاليا أكدت موقفها خلال أحدث مؤتمر عبر الفيديو للبرنامج، مضيفا أنها تنظر إلى المشاركة الألمانية على أنها "فرصة إيجابية".

ويضم برنامج القتال الجوي العالمي إيطاليا وبريطانيا واليابان، ويهدف إلى تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي بحلول عام 2035.

وتقود جهود الصناعة في البرنامج شركات "ليوناردو" و"بي إيه إي سيستمز" و"ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" اليابانية.