وقالت الشرطة إن القنبلة عُثر عليها داخل منشأة تابعة لشركة "BioUrja Renewables"، تقع في منطقة صناعية بمدينة بيوريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 آلاف نسمة.

وأكدت رئيسة بلدية بيوريا، ريتا علي، في تصريحات أدلت بها في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن السلطات تتعامل مع تهديد حقيقي.

وقالت: "نعلم أن التهديد جدي وموثوق. ونعلم أنها قنبلة"، مضيفة أن السلطات لم تكن تعرف بعد ما إذا كانت هناك عبوات أخرى داخل المنشأة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".

تهديد حقيقي وليس بلاغا كاذبا

أوضح قائد شرطة بيوريا، براد ديكسون، أن التهديدات بوجود قنابل ليست نادرة في الولايات المتحدة، لكنها غالبا ما يتبين أنها بلاغات كاذبة أو غير حقيقية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي صباح السبت: "لكن الأمر مختلف في هذه الحالة. لقد عثرنا على طرد مشبوه يشكل تهديدا حقيقيا... ونحن لا نتعامل مع الحادث باعتباره خدعة أو بلاغا كاذبا".

وحددت السلطات نطاق الخطر المحتمل للانفجار بدائرة يبلغ نصف قطرها ميلا واحدا، أي نحو 1.6 كيلومتر، حول موقع العثور على القنبلة.

وبناء على هذا التقييم، أخلت فرق الطوارئ أكثر من 5 آلاف شخص من السكان والعاملين في المنطقة المحيطة بالمنشأة، في إجراء احترازي يهدف إلى ضمان سلامتهم.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يشارك في التحقيق

أكد العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، رايان بريسلي، التابع لمكتب الوكالة في مدينة سبرينغفيلد، أن السلطات ستبذل كل ما في وسعها لتحديد المسؤول عن وضع القنبلة.

وأوضح بريسلي أنه: "رغم أننا لا نزال في المراحل الأولى من التحقيق، فإنني أؤكد أننا سنعمل بلا كلل لتحديد هوية الشخص المسؤول وتقديمه إلى العدالة".

وتلقت الشرطة البلاغ الأول بشأن القنبلة بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل، بالتوقيت المحلي لوسط الولايات المتحدة، يوم الجمعة.

وأعلن قائد الشرطة براد ديكسون لاحقا أن الفرق المختصة نجحت في جعل العبوة آمنة وإزالة خطرها، لكنه أوضح أن أمر الإخلاء ظل ساريا رغم ذلك.

ولم تعلن السلطات اعتقال أي مشتبه به على خلفية الحادث، كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأمضت فرق الشرطة والجهات الأمنية الأخرى ساعات يوم الجمعة في تفتيش المجمع الصناعي الكبير بحثا عن أدلة أو عبوات إضافية محتملة.

وفي إطار الاستجابة الطارئة، أنشأت السلطات مراكز إيواء مؤقتة لاستقبال الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو أماكن عملهم.