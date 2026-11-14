وأوضح أن المسافرين سيواصلون مواجهة اضطرابات تشمل تأخير بعض الرحلات وإلغاء أخرى، إلى جانب إعادة جدولة رحلات.

وأكد الوزير التنسيق الوثيق مع شركات الطيران لدعم العودة المستمرة لحركة الطيران إلى طبيعتها.

وترك التوقف الشامل للرحلات المسافرين في جميع أنحاء البلاد في حالة من الترقب والحيرة، سيما أن بعضهم أنزل من الطائرة قبيل لحظات من إقلاعها فيما بدا موظفو شركات الطيران عاجزين عن تفسير الموقف.

وعزت السلطات القرار إلى تقادم أجهزة الاتصالات المستخدمة منذ عقود، نافية أن يكون أي عمل تخريبي خلف الحادثة.

وهذه المرة الثانية التي تعلق فيها الرحلات في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر.

وقال دافي "هذه مشكلة تتعلق بنظام متقادم. لدينا محولات قديمة جدا، وأجهزة توجيه قديمة".

وأضاف "نحن نستخدم أسلاكا نحاسية صغيرة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. إنه نظام قديم تعطل، تعطل في كل مكان، بعدما حُمّل فوق طاقته".

ويأتي هذا العطل بعد يوم من طلب دافي رسميا من الكونغرس تمويلا بقيمة 30 مليار دولار بهدف تحديث وتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.