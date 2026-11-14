وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب هو صاحب القرار الوحيد الذي يملك زمام الأمور وأن الولايات المتحدة في موقف قوي بفضل سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني.

وكشفت المصادر عن أن المعلومات الاستخباراتية خلصت إلى تضرر الاقتصاد الإيراني بالحصار البحري والعقوبات الاقتصادية، بالتزامن كشفت المصادر عن جاهزية الجيش للتصعيد إذا لزم الأمر وأن ترامب قد يختار قصف المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض.

وتذبذب ترامب، وفق الوكالة، بين التهديد بتصعيد الحرب عبر شن ضربات جديدة، وخفض الأعمال القتالية، فيما يقول مسؤولون حاليون وسابقون إنه لم يحسم أمره على ما يبدو بشأن كيفية إنهاء الحرب التي لا تحظى بشعبية في بلاده، والتي شنها في فبراير مع إسرائيل.

لكن ترامب قال، خلال اجتماعات مع مستشاري الأمن القومي وبعد سلسلة من الإحاطات الاستخباراتية، إنه يفكر في الإحجام عن شن ضربات، وفقا للمصادر.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، في بيان: "بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن الرئيس ترامب هو العقل المدبر وصاحب القرار الوحيد الذي يملك زمام الأمور، وسيضمن دائما حماية مصالح أميركا".

وأضاف: "الولايات المتحدة في موقف قوي جدا بفضل سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني. وحده الرئيس ترامب يعلم ما سيفعله ومتى".

وأوضح مسؤول أميركي كبير وشخص آخر مطلع على الأمر أن ترامب طلب، خلال مكالمات هاتفية جرت في الأسبوعين الماضيين، رأي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللذين حثاه على عدم استئناف الهجمات على إيران.

وأضاف المسؤول والمصدر المطلع أن ترامب لم يلتزم بشيء معين.

وأفاد مصدران آخران مطلعان على النقاش بأن ترامب قال للأمير محمد في 31 أكتوبر إنه يخطط لشن هجوم بعد الانتخابات، لكن ولي العهد ناشده التراجع، قائلا إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تؤتي ثمارها.

وبحسب الرئاسة التركية، أجرى ترامب 3 مكالمات مع أردوغان منذ 28 أكتوبر. وأكد بيان رسمي بشأن مضمون مكالمة أجريت في 7 نوفمبر ضرورة إنهاء التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وذكر مسؤولان أميركيان مطلعان على المعلومات الاستخباراتية إن تقييمات أجهزة المخابرات الأميركية خلصت إلى تضرر الاقتصاد الإيراني بفعل الحصار البحري الأميركي وحملة العقوبات الاقتصادية، وإلى أن هذين الإجراءين سيواصلان الضغط على طهران.

وأفادت رويترز، في تقرير الأسبوع الماضي، بأن الجيش الأميركي، في إطار جهوده المستمرة منذ شهور لمنع حركة الملاحة البحرية الإيرانية، يسعى أيضا إلى منع دخول الأسلحة والمواد الأخرى الخاضعة للعقوبات إلى البلاد برا أو عبر بحر قزوين.

وقالت 3 مصادر أخرى مطلعة على التخطيط الأميركي إن الجيش مستعد في الوقت نفسه للتصعيد إذا لزم الأمر.

وأضافت المصادر أن حاملة طائرات ثالثة ستتجه إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة لتحل محل إحدى الحاملتين العاملتين في المنطقة، لكن يمكن أن تبقى حاملات الطائرات الثلاث في المنطقة إذا لزم الأمر.

وأكد أحد الأشخاص المطلعين على مكالمات ترامب مع الزعيمين السعودي والتركي إن الرئيس الأميركي قد يختار قصف المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض، لكن الولايات المتحدة سبق أن قصفت هذه المنشآت، وليس واضحا ما إذا كان شن المزيد من الضربات سينجح.

وقال مسؤولان أميركيان إن تقييم أجهزة المخابرات الأميركية يفيد بأن شن ضربات جديدة لن يغير بشكل كبير مطالب إيران في المفاوضات.

وذكر مصدران مطلعان على الإحاطات الاستخباراتية أنه جرى إطلاع ترامب على مخزونات الأسلحة الأميركية، التي انخفض بعضها إلى مستويات مقلقة. وكانت رويترز قد أفادت في أغسطس بأن الولايات المتحدة استخدمت "تقريبا كل" ذخائرها الدقيقة بعيدة المدى، وقال مصدر آخر مطلع إنها لم تجدد هذه الذخائر.

وقال المسؤول في البيت الأبيض: "يمتلك الجيش الأميركي ما يكفي من العتاد والذخائر لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للقائد الأعلى للقوات المسلحة وأكثر".

وبين مسؤول أميركي أن المسؤولين الإسرائيليين يواصلون الضغط على الإدارة الأميركية للانخراط في حملة عسكرية أخرى.