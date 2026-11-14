وجاءت هذه الاتهامات في مقتطفات من كتاب بايدن الجديد "Promise Me, America"، نشرتها شبكة "سي إن إن" يوم الجمعة.

وتناولت المقتطفات التدهور التدريجي في العلاقة بين بايدن ونتنياهو عقب هجمات السابع من أكتوبر 2023.

وكتب بايدن: "كنت أدعو إسرائيل منذ بداية الصراع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من معاناة المدنيين".

وادعى بايدن أن نتنياهو أقرّ بنفسه بأن ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين كان يلحق الضرر بصورة إسرائيل ويضعف الدعم الأميركي للحرب، لكنه رغم ذلك أخفق مرارا في تغيير طريقة إدارة إسرائيل لعملياتها العسكرية، وفقما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"

وأضاف بايدن: "كلما واجهنا الإسرائيليين بشأن ذلك، كانت لديهم دائما تفسيرات أو أعذار، لكن النتيجة ظلت كما هي".

كما شكك الرئيس الأميركي السابق في مدى إمكانية الوثوق بنتنياهو، متهما إياه بتقديم بقائه السياسي على المصالح الإسرائيلية بعيدة المدى.

وحول ذلك، قال بايدن: "لم يكن لدى بيبي (نتنياهو) أي تحفظ على تقديم وعود لا يملك القدرة على الوفاء بها، أو لا ينوي الوفاء بها أصلا".

وتابع: "شعرت بالإحباط بسبب عجزه عن التفكير بعقلية رجل دولة، والعمل على حماية مصالح إسرائيل طويلة الأمد، بدلا من التركيز على احتياجاته السياسية الشخصية قصيرة المدى".

توترات البيت الأبيض مع نتنياهو

تأتي رواية بايدن في أعقاب صدور عدة مذكرات لمسؤولين سابقين في إدارته، كشفت عن حجم التوترات والخلافات مع نتنياهو خلال الحرب في غزة.

وكان بريت ماكغورك، الذي شغل منصب نائب مساعد الرئيس بايدن ومنسق مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقاد مفاوضات الرهائن، قد تناول بالتفصيل الخلافات بين بايدن ونتنياهو في كتابه "حافة الهاوية"، الصادر الشهر الماضي.

واستذكر ماكغورك المواجهة التي جرت بين بايدن ونتنياهو عقب الغارة الإسرائيلية في أبريل 2024، التي أسفرت عن مقتل سبعة من العاملين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الإغاثية في قطاع غزة.

ووصف ماكغورك تلك اللحظة بأنها كانت بمثابة "نقطة الغليان" في العلاقة بين الزعيمين.

واختلف بايدن ونتنياهو بشأن عدة قرارات إسرائيلية، من بينها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في يوليو 2024.

ففي حين اعتبر نتنياهو أن اغتيال هنية قد يعزز موقف إسرائيل، رأى بايدن أن العملية يمكن أن تعرض مفاوضات إطلاق سراح الرهائن للخطر.

ومع ذلك، حمّل ماكغورك حركة "حماس" الجزء الأكبر من المسؤولية عن الجمود الذي أصاب المفاوضات.

واعتبر أن الضغوط الأميركية العلنية على إسرائيل ساهمت في تعزيز موقف الحركة خلال المفاوضات.

خلاف بشأن مسؤولية نتنياهو عن تعطيل اتفاق الرهائن

في تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست" بأكتوبر، قال فيل غوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، إن رواية ماكغورك لا تقدم الصورة الكاملة لما جرى.

وأوضح غوردون أن نتنياهو طرح مطالب إضافية في يوليو 2024، أدت إلى تأخير التوصل إلى اتفاق لمدة تقارب ستة أشهر.

وشملت هذه المطالب الإبقاء على قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ومراقبة الفلسطينيين العائدين إلى شمال القطاع.

ورأى غوردون أن هذه الشروط جعلت التوصل إلى اتفاق مستحيلا لمدة ستة أشهر إضافية.

وكتب أنه خلال تلك الفترة، قُتل نحو تسعة آلاف فلسطيني إضافي، كما توفي مزيد من الرهائن الإسرائيليين، من بينهم الرهائن الستة الذين أعدمتهم حركة "حماس" في أغسطس 2024.

لكنه شدد لاحقا على أنه لا يمكن لأي شخص الجزم بأن إبداء نتنياهو مرونة أكبر كان سيؤدي بالفعل إلى التوصل إلى اتفاق خلال صيف 2024.

هاريس تنتقد نتنياهو وبايدن في مذكراتها

وجهت هاريس أيضا انتقادات إلى نتنياهو في مذكراتها بعنوان "107 أيام"، التي صدرت العام الماضي.

وادعت هاريس أن نتنياهو كان يفضل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لاعتقاده بأن ترامب سيدعم خططا أكثر تشددا وعدوانية بشأن قطاع غزة.

كما اتهمت نتنياهو بتعطيل المفاوضات خلال اجتماع عقد في يوليو 2024.

ولم تقتصر انتقادات هاريس على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بل شملت بايدن نفسه.

فقد اعتبرت أن الرئيس السابق واجه صعوبة في إظهار القدر نفسه من التعاطف مع معاناة الفلسطينيين الذي كان يبديه تجاه المدنيين الإسرائيليين والأوكرانيين.