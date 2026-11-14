وأكد زيلينسكي ‌مجددا ‌موقفه بأن كييف لا تنوي التنازل عن أراضيها.

وقال إنه في حال حصلت أوكرانيا ‌على حزمة أمنية ‌شاملة، تشمل ⁠ضمانات أمنية وجيشا وطنيا قويا يحظى بتمويل جيد وأموالا لإعادة الإعمار، فإنه ⁠سيطرح ‌المسألة في استفتاء.

وقال زيلينسكي للصحفيين ⁠اليوم السبت "طرح الأميركيون سؤالا: ماذا لو ⁠انضمت أوكرانيا إلى حلف الأطلسي؟ ​هل ستنسحب ⁠أوكرانيا ​من دونباس؟. كانت هذه هي المرة الأولى التي يطرح ​فيها هذا السؤال".

وأضاف "لهذا السبب أعتقد أن حلف شمال الأطلسي عاد إلى جدول الأعمال. لكنكم سمعتم ​أيضا ‌تلميحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وهذه محادثة ​صعبة للغاية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تمسك بمطلب موسكو السيطرة على كامل المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت ضمها، ورفض نشر قوات أجنبية لحفظ السلام في أوكرانيا.

وخلال لقائه مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكرملين، اقترح هدنة قصيرة لإجلاء مدنيين من مدينة كوستيانتينيفكا شرقي البلاد.

ورفض بوتين مقترحات إقامة مناطق عازلة أو منزوعة السلاح بين مواقع الجيشين، قائلا: "بالنسبة إلينا، لا يوجد سوى خط فاصل واحد، هو حدود الدولة".