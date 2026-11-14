وكان آيزنكوت قد أشار إلى أنه سيدفع باتجاه تشكيل حكومة أقلية تستند حصرا إلى الأحزاب الصهيونية الأربعة في معسكر مناهضة بنيامين نتنياهو، إلا أن مثل هذه الحكومة كانت ستحتاج إلى دعم الحزبين العربيين لتنال ثقة الكنيست.

وجادل ليبرمان بأن هذه الحكومة ستنهار سريعا، وستعزز معسكر نتنياهو، داعيا بدلا من ذلك إلى تشكيل حكومة أغلبية بمشاركة الأحزاب الحريدية.

وفي حين وافق حزب "يهدوت هتوراه" على إجراء محادثات غير معلنة مع معسكر آيزنكوت، فإن حزب "شاس" أقرب بكثير إلى نتنياهو، ما يجعل رئيس حزب "يشار" بعيدا عن تحقيق الأغلبية من دون مشاركة الأحزاب الحريدية.

ورغم تبنيه على ما يبدو استراتيجية ليبرمان، يعتزم حزب أيزنكوت إتاحة المجال أمام مشاركة كل من حزب "الليكود" وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف في حكومته المحتملة، مع استبعاد حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، بحسب القناة 12.

وذكرت القناة أن حزب "يشار" يعتزم عقد اجتماع مع ممثلين عن حزب نتنياهو الأسبوع المقبل.