وجاءت تصريحات الطيبي خلال مقابلة مع برنامج "أوفيرا أوهانا ساري"، بثتها القناة الإسرائيلية 12، عقب الانتخابات البرلمانية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في مشاركة الناخبين العرب ومكاسب للأحزاب العربية.

وقال الطيبي إنه قرر الكشف عن هذه الاتصالات بعدما استمع إلى خطاب نتنياهو الأخير في الكنيست، الذي تطرق فيه إلى اتهامات بتزوير الانتخابات.

ووجه الطيبي حديثه مباشرة إلى نتنياهو قائلا: "يا نتنياهو، اسمع، أنا عادة لا أكشف المحادثات، يا منافق، لقد أرسلت لي مستشارك الشخصي قبل أسبوع من الانتخابات، وفي اليوم التالي، وأيضا بعد إعلان النتائج".

وأضاف أن مستشار نتنياهو حاول إقناعه بعدم دعم ما وصفه بـ"قانون المتهم"، وهو تشريع يتعلق بوضع نتنياهو القانوني، مشيرا إلى أن الاتصالات استمرت خلال فترة الانتخابات وبعد إعلان نتائجها.

وتابع الطيبي مخاطبا نتنياهو: "في يوم الانتخابات، أردت ثنينا عن الانضمام إلى آيزنكوت".

وكشف أيضا أن أحد الوزراء الإسرائيليين تواصل معه قبل يومين من المقابلة، وحاول إقناعه بعدم التعاون مع معسكر آيزنكوت.

وبحسب رواية الطيبي، قال له الوزير: "لا تصدقهم، لن يقبلوك. من الأفضل أن نخوض الانتخابات".

وأوضح الطيبي أنه رد على الوزير قائلا: "لا نريد انتخابات، نريد الإطاحة بنتنياهو وبن غفير".

واختتم هجومه على نتنياهو بالقول: "سنطيح بك، يا محرض، يا ناشر الكراهية".

الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وتأتي هذه التصريحات وسط مشاورات سياسية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل سعي الأحزاب إلى بناء تحالفات تضمن الأغلبية البرلمانية.

وتثير رواية الطيبي تساؤلات بشأن طبيعة الاتصالات التي أجراها مقربون من نتنياهو مع ممثلي الأحزاب العربية، رغم الانتقادات العلنية التي يوجهها رئيس الوزراء إلى هذه الأحزاب.

من جانبه، نفى الليكود رواية الطيبي، واصفا إياها بأنها "كذب محض"، ومتهما الأحزاب العربية بنشر ادعاءات بهدف إضفاء الشرعية على نفسها.

وأضاف الحزب في رده للقناة 12 أنه لا يتعاون مع أحزاب قال إنها تسيء إلى النشيد الوطني الإسرائيلي وجنود الجيش، مؤكدا أن "الوحدة الوطنية ضرورة المرحلة".