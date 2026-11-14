وقال أحد المصادر إن غوفمان سيتوجه لاحقا إلى ميامي لإجراء محادثات مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، لم يكشف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن زيارة غوفمان إلى الولايات المتحدة خلال الإحاطة الأمنية التي قدمها، الخميس، لرئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت.

وتأتي زيارة رئيس الموساد إلى الولايات المتحدة في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن هجوم عسكري جديد ضد إيران، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وكان ترامب قد صرح علنا بأن احتمال شن مثل هذا الهجوم أصبح أقل، إذ يفضل الاستراتيجية الحالية القائمة على ممارسة الضغوط على طهران من خلال العقوبات الاقتصادية وفرض حصار على موانئها.

ومع ذلك، أكد الرئيس الأميركي أنه قد يعود إلى استخدام القوة العسكرية إذا رأى أن ذلك ضروري.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، الجمعة، عن شخصيات بارزة في التكتل الذي يقوده آيزنكوت قولها إن نتنياهو فشل خلال الإحاطة الأمنية في إقناع آيزنكوت بضرورة شن "هجوم فوري على إيران".

من جانبه، كتب آيزنكوت، الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإحاطة الأمنية، أن حكومة نتنياهو تحتاج إلى "رقابة صارمة" لمنع أي محاولة لتحقيق "مكاسب سياسية" على حساب أمن إسرائيل.

زامير يواصل معارضة الهجوم على إيران

في تقرير منفصل لم يذكر مصادره، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، لا يزال المسؤول الأمني الوحيد بين رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الذي يعارض شن هجوم إسرائيلي فوري على إيران.

وبحسب القناة، فإن الشخصيات المؤيدة لشن الهجوم تشمل نتنياهو، ومدير الموساد غوفمان، ورئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" دافيد زيني.

كما تضم قائمة المؤيدين رئيس مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر.

وبحسب القناة 12، يرى زامير أن إيران تمثل تهديدا حقيقيا لإسرائيل، لكنه لا يعتبر هذا التهديد عاجلا إلى الدرجة التي تستدعي شن هجوم عسكري قد يعرقل عملية تشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات الكنيست التي جرت الشهر الماضي.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا بصورة مشتركة حربا على إيران في 28 فبراير، بهدف زعزعة استقرار النظام الإيراني وتدمير برنامجيه للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.

وردت إيران بشن هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة على أهداف في أنحاء المنطقة، إلى جانب فرض حصار على مضيق هرمز.

ودخلت المواجهات مرحلة هدنة في أبريل، في وقت تتواصل فيه وساطات للتوصل إلى اتفاق سلام.

ورغم ذلك، استمرت الاشتباكات المتقطعة بين القوات الأميركية والإيرانية في محيط مضيق هرمز، رغم سريان الهدنة والمساعي الدبلوماسية الجارية.