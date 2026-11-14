وذكرت القناة الإسرائيلية 13 أن الجيش الإسرائيلي يدرس 3 مسارات للتعامل مع إيران، مشيرة إلى أن أحدها يحظى بأفضلية لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

السيناريو الأول: هجوم إيراني واسع

بحسب القناة، يتمثل السيناريو الأول في شن إيران هجوما مخططا ضد إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.

وفي هذه الحالة، تستعد إسرائيل لتفعيل الخطط العسكرية التي وضعها سلاح الجو الإسرائيلي بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، وسط آمال إسرائيلية بمشاركة الولايات المتحدة في العمليات القتالية.

السيناريو الثاني: حملة عسكرية مشتركة

أما السيناريو الثاني، الذي وصفته القناة بأنه المفضل لدى الجيش الإسرائيلي، فيقوم على اتخاذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا بشن حملة عسكرية ضد إيران، في حال تعثر المسار السياسي معها.

وقد تستمر هذه الحملة أياما أو أسابيع، وتشمل ضربات جوية أميركية وإسرائيلية تستهدف مواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة والمنشآت النووية الإيرانية.

كما تتضمن الخطط، وفقا للتقرير، استهداف منشآت البنية التحتية، مع التركيز على إلحاق أضرار بالاقتصاد الإيراني وقطاع الطاقة.

السيناريو الثالث: اتفاق سياسي

ويتمثل السيناريو الثالث في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يتيح لترامب إعلان تحقيق أهدافه وإنهاء المواجهة.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تنظر بإيجابية إلى هذا المسار أيضا، وإن كانت لديها تحفظات بشأن تداعياته الأمنية.

وفي سياق متصل، نقل التقرير عن معلومات استخباراتية إسرائيلية أن إيران تجمع نحو 50 صاروخا أرض-أرض شهريا، بزيادة تقدر بنحو 20 بالمئة مقارنة بمعدل إنتاج سابق، في مؤشر إلى استمرار جهود طهران لتعزيز قدراتها الصاروخية.

وتعكس السيناريوهات الثلاثة، بحسب ما أوردته القناة، استعداد إسرائيل لاحتمالات تتراوح بين التصعيد العسكري المباشر والتوصل إلى تسوية سياسية تقودها الولايات المتحدة.