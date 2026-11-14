وأوضحت الجمعية أن حملة جمع التبرعات لصالح المرأة، التي تعرف بالاسم المستعار "سونيا"، اختتمت عند منتصف ليل الجمعة، وهو اليوم الذي صادف الذكرى الحادية عشرة للهجمات التي نفذها مسلحون وانتحاريون على قاعة باتاكلان وملعب ستاد دو فرانس ومطاعم وحانات، وأسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة مئات آخرين.

وتعيش "سونيا" منذ تلك الأحداث تحت حماية أمنية مشددة في موقع لم يكشف عنه، مستخدمة هوية جديدة، وسط قيود صارمة تفرض على حياتها الخاصة.

وكان رئيس الجمعية، راثر دينوفو، قد أطلق حملة التبرعات قبل أكثر من عام، بهدف دعمها وتقدير جهودها.

ووفقا لتفاصيل القضية، كانت سونيا، وهي أم تقيم قرب باريس، قد استقبلت قبل الهجمات أحد أقارب عبد الحميد أباعود، الذي صنفه المحققون كعقل مدبر ميداني للهجمات.

وبعد تنفيذ الهجمات، حضرت لقاء جمع بين أباعود وقريبه، حيث تعرفت على الرجل المطلوب، وعلمت بوجود خطط لشن هجمات أخرى في حي لا ديفانس للأعمال غرب العاصمة.

وعلى الفور، أبلغت الشرطة، لتنطلق قوات خاصة وتقتحم المخبأ، وتتمكن من قتل أباعود ومسلح آخر وقريبه.

وقال دينوفو، في تصريح لشبكة "فرانس إنفو"، إن سونيا تستحق لقب "بطلة"، مشيدا بتواضعها الاستثنائي واستعدادها لمنع وقوع مذبحة، بغض النظر عن الثمن الشخصي الذي قد تدفعه.

من جانبها، وجهت سونيا رسالة شكر للداعمين، أوضحت فيها أن التبرعات مكنتها من سداد القروض التي كانت متراكمة عليها ومساعدة آخرين، مؤكدة أنه رغم مرور 11 عاما، فإنها ستكرر ما فعلته غدا أو بعد غد أو في أي وقت آخر.