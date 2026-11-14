وقالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، في بيان صدر مساء الجمعة، إن ناقلتي النفط حاولتا عبور المضيق سرا عبر ممر غير مصرح به، بعدما أوقفتا تشغيل أجهزة الرادار وتحديد المواقع، قبل أن تصطدما بألغام بحرية وتشتعل فيهما النيران.

ولم يكشف البيان عن اسمي الناقلتين أو الدولتين اللتين ترفعان علميهما، لكنه أشار إلى أن إحداهما ناقلة نفط عملاقة.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار التوترات العسكرية في مضيق هرمز، الذي تفرض إيران قيودا على عبور السفن من خلاله منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة في فبراير الماضي.

وتشترط طهران حصول السفن على إذن مسبق لعبور المضيق، فيما سبق أن استهدفت سفنا قالت إنها لم تلتزم بهذه الإجراءات.

الحصار البحري

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، وبدأت تقديم دعم عسكري لناقلات تحاول عبور المضيق، ردا على القيود الإيرانية التي تعرقل حركة الملاحة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية وقوع انفجارات وحرائق على متن عدد من السفن في المضيق، وعزت معظم هذه الحوادث إلى اصطدامها بألغام بحرية.

ونشر الحرس الثوري، الجمعة، لقطات قال إنها تظهر تصاعد دخان كثيف من سفينة لنقل الغاز المسال، بعد اصطدامها بلغم في الجزء الجنوبي من المضيق.

في المقابل، يؤكد الجيش الأميركي أنه طهر المسارات الرئيسية للملاحة في مضيق هرمز من الألغام البحرية، في ظل استمرار التباين بين الروايتين الأميركية والإيرانية بشأن سلامة الممرات الملاحية.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، مما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره مصدر قلق لأسواق الطاقة والتجارة الدولية.