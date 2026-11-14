وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، مساء الجمعة، رفع قرار تعليق إقلاع جميع الرحلات على مستوى البلاد، بعدما تسبب خلل في أنظمة الاتصالات بمراكز المراقبة الجوية الإقليمية في اضطراب حركة الطيران وإلغاء وتأخير آلاف الرحلات.

ورغم استئناف الإقلاع، حذرت السلطات من أن العودة إلى التشغيل الطبيعي ستستغرق وقتا، بعدما أصبحت طائرات وأطقم جوية خارج مواقع تمركزها المعتادة، مما يؤثر على الرحلات اللاحقة.

اضطرابات تمتد إلى أوروبا

وفي أوروبا، حذرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" من احتمال استمرار تأخر الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، داعية شركات الطيران إلى إصدار إشعارات بشأن الرحلات المتأثرة.

وأزالت المنظمة، صباح السبت، إشعارا سابقا بتعليق الرحلات المتجهة من أوروبا إلى الولايات المتحدة، لكن الحجم الكامل للاضطرابات المتوقعة على الرحلات العابرة للأطلسي لم يتضح بعد.

وأفادت تقارير إعلامية بأن طائرات وصلت إلى مطارات أميركية اضطرت إلى الانتظار حتى توافر بوابات شاغرة لنزول الركاب، فيما تمكنت بعض الرحلات المتجهة من الولايات المتحدة إلى أوروبا من الإقلاع مساء الجمعة.

ما سبب الخلل؟

أرجع مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوقف إلى مشكلات في أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية، التي وصفوها بأنها "متقادمة" و"محملة فوق طاقتها".

وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين إن إدخال تقنيات حديثة إلى نظام قديم لمراقبة الحركة الجوية أدى إلى تحميله فوق طاقته الاستيعابية، مما تسبب في تعطله.

وأضاف أنه لا يستطيع استبعاد حدوث انقطاع آخر في الخدمة.

من جانبه، أوضح وزير النقل الأميركي شون دافي أن عدم استقرار أنظمة الاتصالات اللاسلكية والرادار دفع السلطات إلى اتخاذ قرار تعليق الإقلاع على مستوى البلاد.

ولم تظهر مؤشرات على ارتباط الخلل بهجوم إلكتروني، فيما لا تزال السلطات تعمل على تحديد أسبابه وتقييم تداعياته.

ويعد تعليق إقلاع الطائرات في الولايات المتحدة الأول من نوعه منذ يناير 2023، عندما أدى تعطل نظام حاسوبي رئيسي تابع لإدارة الطيران الاتحادية إلى توقف الرحلات، والثاني منذ تعليق حركة الطيران عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تسبب توقف الجمعة في تحويل مسار مئات الرحلات وتعطيل خطط سفر أعداد كبيرة من الركاب، بينما أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن تداعيات الأزمة استمرت في التأثير على الرحلات الأوروبية صباح السبت.