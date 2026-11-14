وأضاف المتحدث أن الجانبين الأميركي والبريطاني يعملان عن كثب لضمان سلامة وأمن أفراد القوات المسلحة والمدنيين في البلدين والمتعاقدين وعائلاتهم.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن قوات الأمن التابعة لسلاح الجو الأميركي استجابت لبلاغات عن نشاط غير مصرح به لطائرات مسيرة، وأن الوضع انتهى، مشيرة إلى أنها تعمل مع الجانب الأميركي لتحديد الحقائق وسيتم تقديم تحديثات في الوقت المناسب.

وتأتي هذه الحادثة في ظل سلسلة من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها واشنطن في الأسابيع الماضية، إذ نقلت قاذفات من بريطانيا كانت قد استخدمت في شن غارات على إيران، كما نقلت طائرات ضخمة لإعادة التزويد بالوقود من بريطانيا إلى ألمانيا.

وذكرت تقارير، من بينها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن تهديدا من إيران كان وراء هذه الخطوات.

وغادرت القاذفات قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية لأسباب أمنية، بعد أن اقتربت من القاعدة ليلا مجموعة من الرجال في شاحنات صغيرة بيضاء في منتصف ليل 27 سبتمبر.

وجرى توجيه اتهامات الشهر الماضي إلى رجلين على صلة بهذه الواقعة، وذكر الادعاء أن أحدهما حاول تقديم المساعدة للمخابرات الإيرانية في بريطانيا.

كما أعلنت وزارة العدل الأميركية هذا الأسبوع أن عضوا في ميليشيا مدعومة من إيران خطط لشن هجوم على قاعدة فيرفورد الجوية بينما كان محتجزا في الولايات المتحدة على خلفية اتهامات جنائية.

وقد نفت طهران أي تورط لها في هذه الواقعة أو في أنشطة خبيثة أخرى في بريطانيا، رغم اتهامات السلطات لها على مدى سنوات بالضلوع في مخططات ومحاولات اغتيال ضد معارضين وأهداف إسرائيلية ويهودية.

تحذير المخابرات البريطانية

وكان رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني قد حذر في أكتوبر الماضي من أن إيران كثفت محاولاتها لاستهداف أهداف أكثر تحصينا، مثل المواقع العسكرية في بريطانيا.

وفي سياق متصل، ألقت ألمانيا باللوم على روسيا في محاولة هجوم على مطار لايبزيغ/هاله في أغسطس الماضي، بعدما عثر موظفو المطار على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات وصاعق.

ويعد المطار مركزا مهما للشحن المدني ولوجستيات حلف شمال الأطلسي في شرق ألمانيا، ويستخدم أيضا قاعدة لعدة طائرات شحن أوكرانية ضخمة من طراز أنتونوف أن-124.