وأكدت إدارة الطيران الاتحادية إمكانية استئناف إقلاع الطائرات، بعد أن أعلن وزير النقل الأميركي شون دافي أن المجال الجوي أصبح مفتوحا مجددا.

وعزا دافي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الأزمة إلى تعرض محولات وأجهزة التوجيه القديمة لحمل زائد من البيانات، مما أدى إلى إصدار بيانات غير متسقة وتقطع في الاتصالات والرادار، ما استدعى إيقاف تشغيل النظام احترازيا.

من جانبه، شدد وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين، على أن الخلل لم يكن ناجما عن هجوم سيبراني، مؤكدا عدم وجود أي صلة بين ما حدث وانقطاع أنظمة شركة مايكروسوفت، وطمأن الجمهور بأنه لم يتعرض لأي خطر جراء هذا التوقف.

ومن المنتظر أن تستغرق عودة حركة الملاحة الجوية إلى مستوياتها الطبيعية، وقتا طويلا، بحسب الخبراء.

وخلف قرار الوقف الشامل، وهو الأول من نوعه منذ يناير 2023 والثاني منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، تداعيات عميقة شملت إلغاء وتأخير آلاف الرحلات الجوية، وتحويل مسار مئات الرحلات، مما أربك خطط سفر الآلاف من الركاب وأثر على حركة الطيران الدولية.

صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن أكثر من 14500 رحلة جوية تعطلت.