وأظهر مقطع مصور من موقع الحادث ناقلة النفط "أتلانتيك أسفلت"، وهي أكبر حجما بكثير، أثناء تصطدم بالسفينة السياحية ذات العجلات المجدافية "أميركان هيريتدج"، التي بدا أنها كانت راسية وقت الحادث.

وشوهد أشخاص في نهر المسيسيبي يرتدون سترات نجاة أو يقفون بالقرب من السياج، بينما كان أحد جانبي السفينة يميل أكثر نحو الماء.

وتشغل شركة "أميركان كروز لاينز" السفينة السياحية.

وقالت ستيفاني سي نوروود من هيئة خدمات الطوارئ الطبية في مدينة نيو أورليانز ولاية لويزيانا، إن جميع الجهات المعنية تشارك في جهود الإنقاذ، فيما ذكرت تقارير أولية أنه جرى إنقاذ عدد من الأشخاص، بينما تواصل فرق الطوارئ عملياتها بالقرب من ميناء المدينة.

ولم تعلن السلطات في البداية ما إذا كان الحادث قد أسفر عن إصابات أو وفيات.

وفي أول تعليق رسمي على الحادثة، وجه الرئيس دونالد ترامب الشكر لخفر السواحل الأميركي على أدائه المتميز في عمليات الإنقاذ، إلى جانب أجهزة إنفاذ القانون ووفرق الاستجابة الأولية.

وقال في تغريدة على منصته "تروث سوشال" :""كانوا جميعا على قدرٍ عالٍ من الكفاءة! ومن حسن الحظ بشكل لا يُصدق، لم يسفر هذا الاصطدام الكبير عن أي وفيات". مؤكدا في الوقت ذاته وجود 32 مصابا في المستشفى.

كما أشاد ترامب بقيادة حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري خلال هذه الفترة العصيبة.