نقل مسؤول أميركي رفيع للصحفيين، شريطة حجب هويته، أن الرئيس ترامب يعتزم التركيز خلال اللقاء على بحث الحرب الأميركية مع إيران، إلى جانب الدفع نحو التوصل إلى اتفاق ثلاثي يحد من الترسانات النووية للدول الثلاث.

في المقابل، أوضح المسؤول أن القمة لن تتطرق إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا والمستمرة منذ نحو 5 سنوات؛ مبررا ذلك بأن واشنطن تعتمد "مسارا مختلفا تماما" للمفاوضات مع كييف وموسكو، وأن "الصين ليست جزءا من هذا المسار، ما يجعل من غير المناسب طرح الملف الأوكراني خلال هذا الاجتماع".

تأتي هذه المحادثات بعد انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو في فبرايرالماضي، لترفع القيود عن أكبر ترسانتين نوويتين في العالم للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. وكان ترامب قد رفض مقترحا روسيا لتمديد المعاهدة عاما إضافيا، داعيا إلى صياغة اتفاق "جديد ومحدث" يشمل الصين.

ورغم أن المسؤول الأميركي أشار إلى أن الاجتماع يمثل نقطة انطلاق لمحادثات نووية دون توقعات بإعلان اتفاقات فورية، تبقى التحديات قائمة في ظل الفجوة الكبيرة بين ترسانات الدول الثلاث؛ إذ تشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى امتلاك بكين أكثر من 600 رأس نووية، مقارنة بأكثر من 5 آلاف رأس نووي لكل من الولايات المتحدة وروسيا، وهو ما دفع الصين سابقا لعدم إبداء أي اهتمام بالانضمام إلى اتفاقيات الحد من التسلح.

وتعقد هذه القمة التاريخية لقادة أكبر القوى النووية في العالم وسط شبكة معقدة من المصالح والخلافات؛ فبينما تشهد العلاقات الأميركية الصينية تقاربا نسبيا عقب الهدنة التجارية المبرمة العام الماضي رغم التباين بشأن الملف الإيراني، يسعى ترامب إلى تعزيز قنوات التواصل مع بوتين رغم استمرار موسكو في توطيد شراكتها العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية مع طهران.

ويرى محللون أن هذا اللقاء، رغم أهميته الاستثنائية من حيث الشكل، من المستبعد أن يحقق اختراقات سياسية كبرى، مرجحين أن يطغى الطابع الرمزي على نتائجه الفعلية.